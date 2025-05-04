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В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы
В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 04.05.2025
В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:36:00+03:00
2025-05-04T01:36:00+03:00
2025-05-04T01:48:00+03:00
египет
синайский полуостров
акаба (мухафаза)
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7. Инцидент произошел в конце августа 2024 года в одном из отелей Табы, которая расположена в северной оконечности залива Акаба около границы с Израилем. По сообщению газеты, двое израильских арабов, находившихся на курорте в качестве туристов, отказались платить за заказанные алкогольные напитки и напали на троих работников отеля, в результате чего последние получили серьезные травмы. Вскоре после инцидента оба израильских туриста были задержаны, им были предъявлены несколько обвинений, включая применение насилия, запугивание граждан и причинение ущерба гостинице. "Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы", - отметило издание.
https://ria.ru/20241104/antalya-1981777674.html
египет
синайский полуостров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, синайский полуостров, акаба (мухафаза), в мире
Египет, Синайский полуостров, Акаба (мухафаза), В мире
В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы
В Египте двое израильтян получили срок за нападение на сотрудников отеля