https://ria.ru/20250504/egipet-2014826990.html

В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы

В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 04.05.2025

В Египте двух израильских туристов приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:36:00+03:00

2025-05-04T01:36:00+03:00

2025-05-04T01:48:00+03:00

египет

синайский полуостров

акаба (мухафаза)

в мире

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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове, сообщила газета Youm7. Инцидент произошел в конце августа 2024 года в одном из отелей Табы, которая расположена в северной оконечности залива Акаба около границы с Израилем. По сообщению газеты, двое израильских арабов, находившихся на курорте в качестве туристов, отказались платить за заказанные алкогольные напитки и напали на троих работников отеля, в результате чего последние получили серьезные травмы. Вскоре после инцидента оба израильских туриста были задержаны, им были предъявлены несколько обвинений, включая применение насилия, запугивание граждан и причинение ущерба гостинице. "Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы", - отметило издание.

https://ria.ru/20241104/antalya-1981777674.html

египет

синайский полуостров

акаба (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, синайский полуостров, акаба (мухафаза), в мире