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Ефимов: инвесторы арендовали пять объектов в СЗАО по льготной программе
Ефимов: инвесторы арендовали пять объектов в СЗАО по льготной программе - РИА Новости, 04.05.2025
Ефимов: инвесторы арендовали пять объектов в СЗАО по льготной программе
Инвесторы взяли в аренду по льготной ставке пять объектов недвижимости на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:12:00+03:00
2025-05-04T14:12:00+03:00
2025-05-04T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
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владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Инвесторы взяли в аренду по льготной ставке пять объектов недвижимости на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о программе "1 рубль за квадратный метр в год", в рамках которой можно заключить договор аренды на 49 лет. На торгах в таких случаях обычно выставляют объекты культурного наследия или помещения для школ и детских садов. Однако, прежде чем получить льготную ставку, нужно выполнить некоторые условия программы, включая ремонт объектов."За время действия программы "1 рубль за квадратный метр в год" город передал в аренду инвесторам на северо-западе столицы пять объектов общей площадью свыше 5,5 тысячи квадратных метров. Среди них историческая постройка, а также недвижимость для работы частных образовательных учреждений, принимающих в общей сложности более 300 детей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Например, образовательные организации взяли в аренду четыре объекта на 5,5 тысяч "квадратов". Это школа и детский сад на 140 человек в районе Хорошево-Мневники, частная школа на 60 человек в Южном Тушине, детский сад на 100 человек в Покровском-Стрешневе.
https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвесторы арендовали пять объектов в СЗАО по льготной программе
Ефимов: инвесторы получили в аренду по льготной ставке пять объектов в СЗАО
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Инвесторы взяли в аренду по льготной ставке пять объектов недвижимости на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о программе "1 рубль за квадратный метр в год", в рамках которой можно заключить договор аренды на 49 лет. На торгах в таких случаях обычно выставляют объекты культурного наследия или помещения для школ и детских садов. Однако, прежде чем получить льготную ставку, нужно выполнить некоторые условия программы, включая ремонт объектов.
"За время действия программы "1 рубль за квадратный метр в год" город передал в аренду инвесторам на северо-западе столицы пять объектов общей площадью свыше 5,5 тысячи квадратных метров. Среди них историческая постройка, а также недвижимость для работы частных образовательных учреждений, принимающих в общей сложности более 300 детей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, образовательные организации взяли в аренду четыре объекта на 5,5 тысяч "квадратов". Это школа и детский сад на 140 человек в районе Хорошево-Мневники, частная школа на 60 человек в Южном Тушине, детский сад на 100 человек в Покровском-Стрешневе.