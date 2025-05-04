https://ria.ru/20250504/dzerzhinsk-2014835006.html
Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске
Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске - РИА Новости, 04.05.2025
Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске
Украинские военные совершали убийства мирных жителей Дзержинска, сообщил РИА Новости беженец. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T06:25:00+03:00
2025-05-04T06:25:00+03:00
2025-05-04T06:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные совершали убийства мирных жителей Дзержинска, сообщил РИА Новости беженец. "Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут - кто-то за водой, а кто-то в подвал", - сказал РИА Новости беженец. По его словам, ВСУ могли открыть огонь, если им просто что-то не понравилось в человеке. "И это я не один раз слышал", - добавил собеседник агентства. "Двоих хлопцев застрелили напротив нашего дома. Там тоже женщины были, они свидетельницы, это от них я услышал, что двоих хлопцев застрелили. Не знаю, что они им задавали, тоже, наверное, что-то не так сказали или не понравились они", - заключил беженец. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске
В Дзержинске ВСУ могли открыть огонь, если им что-то не понравилось в человеке