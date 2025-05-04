https://ria.ru/20250504/dzerzhinsk-2014835006.html

Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске

Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске - РИА Новости, 04.05.2025

Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске

Украинские военные совершали убийства мирных жителей Дзержинска, сообщил РИА Новости беженец. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T06:25:00+03:00

2025-05-04T06:25:00+03:00

2025-05-04T06:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные совершали убийства мирных жителей Дзержинска, сообщил РИА Новости беженец. "Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут - кто-то за водой, а кто-то в подвал", - сказал РИА Новости беженец. По его словам, ВСУ могли открыть огонь, если им просто что-то не понравилось в человеке. "И это я не один раз слышал", - добавил собеседник агентства. "Двоих хлопцев застрелили напротив нашего дома. Там тоже женщины были, они свидетельницы, это от них я услышал, что двоих хлопцев застрелили. Не знаю, что они им задавали, тоже, наверное, что-то не так сказали или не понравились они", - заключил беженец. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность