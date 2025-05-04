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В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
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10:20 04.05.2025 (обновлено: 11:48 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014849583.html
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:20:00+03:00
2025-05-04T11:48:00+03:00
происшествия
россия
спасский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. По данным ведомства, предварительно, авария произошла в воскресенье на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем. "В результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, трое госпитализированы в медицинское учреждение. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП...(ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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россия
спасский район
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происшествия, россия, спасский район, приморский край
Происшествия, Россия, Спасский район, Приморский край
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья

© Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025
Место ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
По данным ведомства, предварительно, авария произошла в воскресенье на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем.
"В результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, трое госпитализированы в медицинское учреждение. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП...(ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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