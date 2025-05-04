https://ria.ru/20250504/dtp-2014849583.html

В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025

В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:20:00+03:00

2025-05-04T10:20:00+03:00

2025-05-04T11:48:00+03:00

происшествия

россия

спасский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. По данным ведомства, предварительно, авария произошла в воскресенье на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем. "В результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, трое госпитализированы в медицинское учреждение. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП...(ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

россия

спасский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, спасский район, приморский край