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В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2025
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:20:00+03:00
2025-05-04T10:20:00+03:00
2025-05-04T11:48:00+03:00
происшествия
россия
спасский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. По данным ведомства, предварительно, авария произошла в воскресенье на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем. "В результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, трое госпитализированы в медицинское учреждение. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП...(ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, спасский район, приморский край
Происшествия, Россия, Спасский район, Приморский край
В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья