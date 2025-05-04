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В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.05.2025
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10:32 04.05.2025 (обновлено: 11:06 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html
В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.05.2025
В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:32:00+03:00
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.Ранее СКР Приморья сообщил, что три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Предварительно, авария произошла на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем."Число пострадавших устанавливается. В настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть участников ДТП", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что авария произошла на 534-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури". Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в Nissan Qashqai, а затем съехал в кювет. Назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту организации перевозок пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, его ход и результаты расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250502/dtp-2014629966.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

МВД: шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Приморье

© Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025
Место ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
Ранее СКР Приморья сообщил, что три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Предварительно, авария произошла на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем.
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"Число пострадавших устанавливается. В настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть участников ДТП", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что авария произошла на 534-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури". Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в Nissan Qashqai, а затем съехал в кювет. Назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.
Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту организации перевозок пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, его ход и результаты расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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