https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html

В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.05.2025

В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:32:00+03:00

2025-05-04T10:32:00+03:00

2025-05-04T11:06:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.Ранее СКР Приморья сообщил, что три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Предварительно, авария произошла на автомобильной дороге "А-370" в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем."Число пострадавших устанавливается. В настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть участников ДТП", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что авария произошла на 534-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури". Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в Nissan Qashqai, а затем съехал в кювет. Назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту организации перевозок пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, его ход и результаты расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250502/dtp-2014629966.html

https://ria.ru/20250503/dtp-2014821851.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество