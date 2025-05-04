https://ria.ru/20250504/dtp-2014826472.html
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре - РИА Новости, 04.05.2025
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре
В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:18:00+03:00
2025-05-04T01:18:00+03:00
2025-05-04T09:46:00+03:00
происшествия
авто
калининград
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014845124_9:0:781:434_1920x0_80_0_0_4ddf9ac11cf5ec76232e9bc433fb85dd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции."По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)", — говорится в сообщении.Всех троих доставили в больницу на скорой помощи, добавили в пресс-службе.На месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20250503/gai-2014802128.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014845124_159:0:738:434_1920x0_80_0_0_937cf95ff9ca4e052cff1916857288be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калининград, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Калининград, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре
В Калининграде автомобиль сбил женщину и четырехлетнего ребенка на тротуаре