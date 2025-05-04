Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 04.05.2025 (обновлено: 09:46 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014826472.html
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре - РИА Новости, 04.05.2025
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре
В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:18:00+03:00
2025-05-04T09:46:00+03:00
происшествия
авто
калининград
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014845124_9:0:781:434_1920x0_80_0_0_4ddf9ac11cf5ec76232e9bc433fb85dd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.&quot;По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)&quot;, — говорится в сообщении.Всех троих доставили в больницу на скорой помощи, добавили в пресс-службе.На месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20250503/gai-2014802128.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014845124_159:0:738:434_1920x0_80_0_0_937cf95ff9ca4e052cff1916857288be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, калининград, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Калининград, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

В Калининграде автомобиль сбил женщину и четырехлетнего ребенка на тротуаре

© Госавтоинспекция 39/TelegramДТП на перекрестке улиц Судостроительная и Батальная в Калининграде
ДТП на перекрестке улиц Судостроительная и Батальная в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Госавтоинспекция 39/Telegram
ДТП на перекрестке улиц Судостроительная и Батальная в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)", — говорится в сообщении.

Всех троих доставили в больницу на скорой помощи, добавили в пресс-службе.
На месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Место ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
Вчера, 19:05
 
ПроисшествияАвтоКалининградКалининградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала