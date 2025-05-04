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В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре - РИА Новости, 04.05.2025

В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:18:00+03:00

2025-05-04T01:18:00+03:00

2025-05-04T09:46:00+03:00

происшествия

авто

калининград

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции."По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)", — говорится в сообщении.Всех троих доставили в больницу на скорой помощи, добавили в пресс-службе.На месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20250503/gai-2014802128.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, калининград, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)