https://ria.ru/20250504/druzy-2014862489.html

Друзы в Дейр-Али под Дамаском сдают оружие сирийским силовикам

Друзы в Дейр-Али под Дамаском сдают оружие сирийским силовикам - РИА Новости, 04.05.2025

Друзы в Дейр-Али под Дамаском сдают оружие сирийским силовикам

Жители города Дейр-Али к западу от Дамаска с преимущественно друзским населением сдали первую партию оружия сирийским службам безопасности в рамках... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:58:00+03:00

2025-05-04T11:58:00+03:00

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Жители города Дейр-Али к западу от Дамаска с преимущественно друзским населением сдали первую партию оружия сирийским службам безопасности в рамках договоренности духовных лидеров и силовых структур. "После встречи между друзскими духовными лидерами города Дейр-Али в пригороде Дамаска и местными подразделениями безопасности они приняли решение сдать оружие, которое находится в руках у вооруженных групп в городе", - сказал РИА Новости один из видных общественных деятелей города Дейр-Али Муайяд Хамдан. Он указал, что вне контроля государства или правительственных сил безопасности у жителей города не будет оружия. Хамдан пояснил, что имеющееся оружие предназначено для защиты жителей города, но благодаря присутствию сил безопасности нет необходимости в том, чтобы оружие находилось в руках гражданских лиц. В свою очередь жители Дейр-Али заявили о необходимости пресечения всех попыток посеять межконфессиональную рознь и неприятие попыток дестабилизировать сирийское общество, подорвать единство и целостность сирийской территории. Сотрудник службы безопасности в городе Аль-Кисве, которые контролируют процесс сдачи оружия, подтвердил сирийским СМИ, что "соглашение предусматривает сдачу всего оружия в городе", отметив, что "теперь он находится под контролем государства, представленного министерством обороны и службами безопасности, с целью укрепления стабильности и восстановления нормальной жизни". В районах Сахная и Джарамана в пригороде Дамаска, где большинство населения составляют друзы, наблюдается напряженность между силами безопасности новых сирийских властей и отрядами молодежи из этих двух районов, ведутся консультации между религиозными лидерами и видными общественными деятелями районов с целью поиска решений и предотвращения дальнейших инцидентов, связанных с безопасностью.

https://ria.ru/20250501/al-mayadeen-2014552341.html

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дамаск (город), в мире, сирия