https://ria.ru/20250504/donetsk-2014936535.html

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине - РИА Новости, 04.05.2025

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине

Мирный житель получил тяжелые ранения в воскресенье в Донецке при подрыве на мине, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.05.2025

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения в воскресенье в Донецке при подрыве на мине, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Петровском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ "Лепесток" тяжелые ранения получил мужчина 1983 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Никитовском и Калининском районах Горловки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. По словам Пушилина, в воскресенье ВСУ совершили восемь вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударного БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008981191.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато