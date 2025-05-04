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Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска
Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска - РИА Новости, 04.05.2025
Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска
Достаточно активные боевые действия ведут российские войска в окрестностях города Дзержинска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:37:00+03:00
2025-05-04T19:37:00+03:00
2025-05-04T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Достаточно активные боевые действия ведут российские войска в окрестностях города Дзержинска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Мы видим в окрестностях Дзержинска достаточно активную позицию и действия со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и продолжающиеся бои городские в Часовом Яре - пока противник упирается, пока имеет такие возможности", - сказал Пушилин на видео.
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска
Пушилин: ВС РФ ведут активные боевые действия в окрестностях Дзержинска в ДНР