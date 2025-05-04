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Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска

Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска - РИА Новости, 04.05.2025

Пушилин рассказал о боевых действиях в районе Дзержинска

Достаточно активные боевые действия ведут российские войска в окрестностях города Дзержинска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T19:37:00+03:00

2025-05-04T19:37:00+03:00

2025-05-04T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Достаточно активные боевые действия ведут российские войска в окрестностях города Дзержинска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Мы видим в окрестностях Дзержинска достаточно активную позицию и действия со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и продолжающиеся бои городские в Часовом Яре - пока противник упирается, пока имеет такие возможности", - сказал Пушилин на видео.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф