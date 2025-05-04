https://ria.ru/20250504/dnr-2014914367.html

Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, сообщил Пушилин

Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, сообщил Пушилин - РИА Новости, 04.05.2025

Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, сообщил Пушилин

Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, противник пытается перебросить дополнительные резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T19:27:00+03:00

2025-05-04T19:27:00+03:00

2025-05-04T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, противник пытается перебросить дополнительные резервы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Начнем с Краснолиманского направления, там, где зафиксировано за текущую неделю по крайней мере активное продвижение наших подразделений <...>, на этой неделе освободили как раз населенный пункт Новая. И мы видим достаточно активные действия. Видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже", — отметил он.Кроме того, российские войска оказывают давление на украинских боевиков на Красноармейском направлении."Видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. <...> Есть информация, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага", — указал Пушилин.По его словам, активные боевые действия ведутся в окрестностях Дзержинска, а также продолжаются столкновения в Часовом Яре, где ВСУ упираются, пока имеют такие возможности.В конце апреля глава ДНР заявил, что Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, поскольку на этом направлении противник не оставляет попыток максимально сдерживать продвижение российских военных.

https://ria.ru/20250503/svo-2013839656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, часов яр