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Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:06 04.05.2025 (обновлено: 19:24 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dnr-2014912662.html
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре - РИА Новости, 04.05.2025
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:06:00+03:00
2025-05-04T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Также мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление с стороны Вооруженных сил Российской Федерации на красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага", - сказал Пушилин на видео, размещенном.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Россия
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре

Пушилин: в Богатыре в ДНР идут горячие боестолкновения ВС России и ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Также мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление с стороны Вооруженных сил Российской Федерации на красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага", - сказал Пушилин на видео, размещенном.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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