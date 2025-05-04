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Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре - РИА Новости, 04.05.2025
Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:06:00+03:00
2025-05-04T19:06:00+03:00
2025-05-04T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и ВСУ развернулись в населенном пункте Богатырь Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Также мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление с стороны Вооруженных сил Российской Федерации на красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага", - сказал Пушилин на видео, размещенном.
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Пушилин рассказал о боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Пушилин: в Богатыре в ДНР идут горячие боестолкновения ВС России и ВСУ