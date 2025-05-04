https://ria.ru/20250504/dni-2014886879.html

В Дубае прошли Дни детской книги России

В Дубае прошли Дни детской книги России - РИА Новости, 04.05.2025

В Дубае прошли Дни детской книги России

Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая по поддержке министерства культуры, Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и генконсульства РФ в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:45:00+03:00

2025-05-04T14:45:00+03:00

2025-05-04T14:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

олег фомин

россия

дубай

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ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая по поддержке министерства культуры, Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и генконсульства РФ в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия прошли встречи юных читателей с рядом российских детских писателей, состоялся мастер-класс по иллюстрированию детских книг, а также театрализованное занятие. "Здесь присутствуют наши таланты - это лауреаты премии президента, замечательные художники, поэты, писатели, чтобы мы вместе продолжали развивать, поддерживать русскую культуру, русский язык и развивать наши знания", - заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. Генеральный консул РФ в Дубае Олег Фомин отметил, что Дни детской книги России состоялись накануне празднования 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. "Крайне символично, что такое мероприятие проходит в преддверие большого праздника Дня Победы. Мероприятие, которое показывает что жизнь продолжается и должна продолжаться", - сказал он. Как отметили организаторы, Дни детской книги России проходят в Дубае второй раз при неизменно высоком интересе русскоязычной аудитории.

https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, олег фомин, россия, дубай