https://ria.ru/20250504/dni-2014886879.html
В Дубае прошли Дни детской книги России
В Дубае прошли Дни детской книги России - РИА Новости, 04.05.2025
В Дубае прошли Дни детской книги России
Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая по поддержке министерства культуры, Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и генконсульства РФ в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:45:00+03:00
2025-05-04T14:45:00+03:00
2025-05-04T14:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
олег фомин
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ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая по поддержке министерства культуры, Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и генконсульства РФ в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия прошли встречи юных читателей с рядом российских детских писателей, состоялся мастер-класс по иллюстрированию детских книг, а также театрализованное занятие. "Здесь присутствуют наши таланты - это лауреаты премии президента, замечательные художники, поэты, писатели, чтобы мы вместе продолжали развивать, поддерживать русскую культуру, русский язык и развивать наши знания", - заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. Генеральный консул РФ в Дубае Олег Фомин отметил, что Дни детской книги России состоялись накануне празднования 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. "Крайне символично, что такое мероприятие проходит в преддверие большого праздника Дня Победы. Мероприятие, которое показывает что жизнь продолжается и должна продолжаться", - сказал он. Как отметили организаторы, Дни детской книги России проходят в Дубае второй раз при неизменно высоком интересе русскоязычной аудитории.
https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html
https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, олег фомин, россия, дубай
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Олег Фомин, Россия, Дубай
В Дубае прошли Дни детской книги России
Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Дни детской книги России прошли в Дубае 3-4 мая по поддержке министерства культуры, Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и генконсульства РФ в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия прошли встречи юных читателей с рядом российских детских писателей, состоялся мастер-класс по иллюстрированию детских книг, а также театрализованное занятие.
"Здесь присутствуют наши таланты - это лауреаты премии президента, замечательные художники, поэты, писатели, чтобы мы вместе продолжали развивать, поддерживать русскую культуру, русский язык и развивать наши знания", - заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.
Генеральный консул РФ
в Дубае Олег Фомин
отметил, что Дни детской книги России состоялись накануне празднования 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.
"Крайне символично, что такое мероприятие проходит в преддверие большого праздника Дня Победы. Мероприятие, которое показывает что жизнь продолжается и должна продолжаться", - сказал он.
Как отметили организаторы, Дни детской книги России проходят в Дубае второй раз при неизменно высоком интересе русскоязычной аудитории.