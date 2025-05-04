https://ria.ru/20250504/delo-2014919973.html

На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело

На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело - РИА Новости, 04.05.2025

На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело

Уголовное дело возбуждено на подростков, которые в городе Черняховске под Калининградом повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:00:00+03:00

2025-05-04T20:00:00+03:00

2025-05-04T21:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

происшествия

черняховск

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

общество

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КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на подростков, которые в городе Черняховске под Калининградом повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. Telegram-канал Amber Mash опубликовал видео, где подростки в парке Победы в Черняховске попытались разрушить экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "В социальных медиа сообщается о противоправных действиях группы несовершеннолетних в парке Победы в Черняховске. И. о. руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Д. Г. Канонеров дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении. В настоящее время следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250502/pamyatnik-2014708874.html

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черняховск

калининградская область

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происшествия, черняховск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, общество