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На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело
На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело - РИА Новости, 04.05.2025
На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело
Уголовное дело возбуждено на подростков, которые в городе Черняховске под Калининградом повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:00:00+03:00
2025-05-04T20:00:00+03:00
2025-05-04T21:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
происшествия
черняховск
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
общество
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КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на подростков, которые в городе Черняховске под Калининградом повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. Telegram-канал Amber Mash опубликовал видео, где подростки в парке Победы в Черняховске попытались разрушить экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "В социальных медиа сообщается о противоправных действиях группы несовершеннолетних в парке Победы в Черняховске. И. о. руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Д. Г. Канонеров дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении. В настоящее время следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Общество
На хулиганов, повредивших выставку ко Дню Победы в Черняховске, завели дело
СК завел дело на повредивших экспозицию к юбилею Победы в Черняховске