https://ria.ru/20250504/delo-2014893456.html

В Туле завели дело после смертельного ДТП

В Туле завели дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 04.05.2025

В Туле завели дело после смертельного ДТП

Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:29:00+03:00

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2025-05-04T15:29:00+03:00

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ТУЛА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. ДТП произошло 3 мая на проспекте Ленина в Туле. По данным Госавтоинспекции по региону, произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota. “В настоящее время в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"”, - говорится в сообщении. В пресс-службе УМВД уточнили, что за рулем Chevrolet Camaro находился мужчина 1987 года рождения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. "…водитель автомобиля Шевроле Камаро - мужчина 1987 года рождения, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажир Тойота Камри – жительница Тулы 1957 года рождения", - сообщили в ведомстве. Водитель Toyota Camry 1952 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что ведомство осуществляет надзор за ходом и результатом расследования возбужденного уголовного дела.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014849583.html

https://ria.ru/20250501/chelovek-2014543514.html

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тула, россия, тульская область, общество