В Туле завели дело после смертельного ДТП
МВД РФ возбудило уголовное дело после смертельного ДТП в Туле
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
ДТП произошло 3 мая на проспекте Ленина в Туле. По данным Госавтоинспекции по региону, произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota.
“В настоящее время в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД уточнили, что за рулем Chevrolet Camaro находился мужчина 1987 года рождения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.
"…водитель автомобиля Шевроле Камаро - мужчина 1987 года рождения, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажир Тойота Камри – жительница Тулы 1957 года рождения", - сообщили в ведомстве.
Водитель Toyota Camry 1952 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что ведомство осуществляет надзор за ходом и результатом расследования возбужденного уголовного дела.