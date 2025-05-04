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В Туле завели дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 04.05.2025
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15:29 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/delo-2014893456.html
В Туле завели дело после смертельного ДТП
В Туле завели дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 04.05.2025
В Туле завели дело после смертельного ДТП
Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:29:00+03:00
2025-05-04T15:29:00+03:00
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ТУЛА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. ДТП произошло 3 мая на проспекте Ленина в Туле. По данным Госавтоинспекции по региону, произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota. “В настоящее время в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"”, - говорится в сообщении. В пресс-службе УМВД уточнили, что за рулем Chevrolet Camaro находился мужчина 1987 года рождения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. "…водитель автомобиля Шевроле Камаро - мужчина 1987 года рождения, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажир Тойота Камри – жительница Тулы 1957 года рождения", - сообщили в ведомстве. Водитель Toyota Camry 1952 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что ведомство осуществляет надзор за ходом и результатом расследования возбужденного уголовного дела.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014849583.html
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тула, россия, тульская область, общество
Тула, Россия, Тульская область, Общество
В Туле завели дело после смертельного ДТП

МВД РФ возбудило уголовное дело после смертельного ДТП в Туле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту смертельного ДТП с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Camaro возбудили в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
ДТП произошло 3 мая на проспекте Ленина в Туле. По данным Госавтоинспекции по региону, произошло столкновение четырех автомобилей: Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате аварии погибла пассажирка Toyota.
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“В настоящее время в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД уточнили, что за рулем Chevrolet Camaro находился мужчина 1987 года рождения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.
"…водитель автомобиля Шевроле Камаро - мужчина 1987 года рождения, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажир Тойота Камри – жительница Тулы 1957 года рождения", - сообщили в ведомстве.
Водитель Toyota Camry 1952 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что ведомство осуществляет надзор за ходом и результатом расследования возбужденного уголовного дела.
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