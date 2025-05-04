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СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае
СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае - РИА Новости, 04.05.2025
СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае
Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае, в котором пострадали три человека, сообщает СУСКР РФ по региону. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:32:00+03:00
2025-05-04T15:32:00+03:00
2025-05-04T15:32:00+03:00
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае, в котором пострадали три человека, сообщает СУСКР РФ по региону. Ранее региональное ГУМВД сообщило, что автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся вблизи деревни Шахарово на трассе в Пермском крае. В результате пострадали три человека. "По факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае
СК РФ завел уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае