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СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае

СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае - РИА Новости, 04.05.2025

СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае

Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае, в котором пострадали три человека, сообщает СУСКР РФ по региону. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:32:00+03:00

2025-05-04T15:32:00+03:00

2025-05-04T15:32:00+03:00

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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае, в котором пострадали три человека, сообщает СУСКР РФ по региону. Ранее региональное ГУМВД сообщило, что автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся вблизи деревни Шахарово на трассе в Пермском крае. В результате пострадали три человека. "По факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/dtp-2014629966.html

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пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество