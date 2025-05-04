https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html

У берегов Крыма спасли дельфина

У берегов Крыма спасли дельфина - РИА Новости, 04.05.2025

У берегов Крыма спасли дельфина

Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море". РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T23:12:00+03:00

2025-05-04T23:12:00+03:00

2025-05-04T23:14:00+03:00

балаклава

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014937843_0:358:584:687_1920x0_80_0_0_9f4cf82accff5a41ffe1684698ffe5a4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море". "Запутанный в леске дельфин-белобочка спасен. Вся леска, в том числе те ее части, которые находились внутри ран, были успешно и полностью удалены. Дельфину была оказана ветеринарная помощь", - говорится в сообщении. Обнаружили дельфина-подростка в море в районе Балаклавы. Большой и скрученный в несколько слоев моток лески полностью обмотал рот животного в несколько оборотов, прошел под грудными плавниками и запутался на хвосте. "Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей... Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе", - рассказали в центре. После оказания помощи дельфина покормили и отпустили в море.

https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html

https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html

балаклава

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балаклава, республика крым, россия