У берегов Крыма спасли дельфина
У берегов Крыма спасли дельфина-белобочку, запутавшегося в леске
© Фото : Центр "Безмятежное Море"Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео
Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море".
"Запутанный в леске дельфин-белобочка спасен. Вся леска, в том числе те ее части, которые находились внутри ран, были успешно и полностью удалены. Дельфину была оказана ветеринарная помощь", - говорится в сообщении.
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
31 марта, 18:59
Обнаружили дельфина-подростка в море в районе Балаклавы. Большой и скрученный в несколько слоев моток лески полностью обмотал рот животного в несколько оборотов, прошел под грудными плавниками и запутался на хвосте.
"Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей... Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе", - рассказали в центре.
После оказания помощи дельфина покормили и отпустили в море.
В Амурской области спасли раненую косулю
26 марта, 05:37