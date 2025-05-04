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У берегов Крыма спасли дельфина - РИА Новости, 04.05.2025
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23:12 04.05.2025 (обновлено: 23:14 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html
У берегов Крыма спасли дельфина
У берегов Крыма спасли дельфина - РИА Новости, 04.05.2025
У берегов Крыма спасли дельфина
Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море". РИА Новости, 04.05.2025
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балаклава
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море". "Запутанный в леске дельфин-белобочка спасен. Вся леска, в том числе те ее части, которые находились внутри ран, были успешно и полностью удалены. Дельфину была оказана ветеринарная помощь", - говорится в сообщении. Обнаружили дельфина-подростка в море в районе Балаклавы. Большой и скрученный в несколько слоев моток лески полностью обмотал рот животного в несколько оборотов, прошел под грудными плавниками и запутался на хвосте. "Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей... Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе", - рассказали в центре. После оказания помощи дельфина покормили и отпустили в море.
https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html
https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html
балаклава
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балаклава, республика крым, россия
Балаклава, Республика Крым, Россия
У берегов Крыма спасли дельфина

У берегов Крыма спасли дельфина-белобочку, запутавшегося в леске

© Фото : Центр "Безмятежное Море"Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео
Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Центр "Безмятежное Море"
Дельфин-белобочка, запутавшийся в леске, которого спасли у берегов Крыма. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Дельфина-белобочку, запутавшегося в леске, спасли у берегов Крыма в районе Балаклавы, сообщает Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное Море".
"Запутанный в леске дельфин-белобочка спасен. Вся леска, в том числе те ее части, которые находились внутри ран, были успешно и полностью удалены. Дельфину была оказана ветеринарная помощь", - говорится в сообщении.
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Обнаружили дельфина-подростка в море в районе Балаклавы. Большой и скрученный в несколько слоев моток лески полностью обмотал рот животного в несколько оборотов, прошел под грудными плавниками и запутался на хвосте.
"Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей... Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе", - рассказали в центре.
После оказания помощи дельфина покормили и отпустили в море.
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