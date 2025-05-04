https://ria.ru/20250504/bogatyri-2014445802.html

Секретные символы в "Богатырях" Васнецова: что скрыл художник?

Секретные символы в "Богатырях" Васнецова: что скрыл художник? - РИА Новости, 04.05.2025

Секретные символы в "Богатырях" Васнецова: что скрыл художник?

Виктор Васнецов писал свою знаменитую картину "Богатыри" почти 30 лет — с 1881 по 1898 год. Первые наброски сюжета создал в 1871-м в карандаше. В 1876 году... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:20:00+03:00

2025-05-04T08:20:00+03:00

2025-05-04T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Виктор Васнецов писал свою знаменитую картину "Богатыри" почти 30 лет — с 1881 по 1898 год. Первые наброски сюжета создал в 1871-м в карандаше. В 1876 году сделал знаменитый эскиз.Художник за это время вложил в произведение искусства множество скрытых смыслов. На первый взгляд — это просто три могучих всадника, охраняющих Русь. Однако если присмотреться, то можно распознать тайные символы.Три богатыря — три эпохи РусиКомпозиция картины выбрана не случайно. Каждый богатырь олицетворяет определенный период русской истории. Илья Муромец — былинную Древнюю Русь. Это символ мудрости и духовной силы. Добрыня Никитич — эпоху княжеских дружин, знак благородства и воинской чести. Алеша Попович — молодую, удалую Русь. Символ хитрости и народной смекалки.Интересно, что Добрыня вынимает меч из ножен — это знак готовности к битве, а Илья вооружен палицей и копьем, что символизирует связь с небом. Это же признаки монаха-воина.Также некоторые исследователи считают, что Добрыня символизирует Византию и варягов, Алеша — Восток, с которого на Русь приходили восточное оружие и традиции лучного боя. Илья Муромец воплощает собой объединяющую силу русского народа. Он стоит между Западом и Востоком как самый сильный, могучий и мудрый.При этом Васнецов не стремился изобразить конкретный эпизод из древних преданий или исторический момент. Богатыри на картине — это не конкретные былинные персонажи, а аллегория созидательных сил.Тайный четвертый богатырьЕсли присмотреться к горизонту, за спинами всадников виден силуэт. Некоторые искусствоведы считали, что это четвертый богатырь. Однако большинство указывают: изображен одинокий черный ворон. В славянской мифологии эта птица — предвестник войны. Возможно, Васнецов намекал, что богатыри стерегут Русь, а опасность где-то близко.Загадочный пейзажПодобные чувства передает сам пейзаж. Три богатыря находятся на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди пожухлой травы и маленьких сосенок. Небо пасмурное и тревожное, означает грозящую богатырям опасность.Фон картины — не просто степь, а символ самой России. Курганы на заднем плане — это напоминание о древних захоронениях и битвах. Герои находятся между символами прошлого и будущего как звенья в бесконечной цепи защитников родных рубежей. Молодая поросль деревьев — знак надежды, новой жизни. Тучи над головами богатырей — предчувствие грядущих испытаний.Кроме того, пейзаж представлен исполинскими деревьями и юными сосенками, что отражает преемственность поколений.Почему их трое?Есть религиозная версия, что три богатыря — это не просто удачная композиция, а символ Святой Троицы. Илья представляет собой Отца, символ мудрости и силы. Добрыня — это Сын, знак благородства и жертвенности. Алеша — Святой Дух, символ легкости и вдохновения.Как известно, Добрыня Никитич был "сыном богатого гостя рязанского", боярин или родственник князя. Во времена Васнецова исследователи отождествляли Добрыню с тезкой из летописей — дядей великого князя Владимира, крестителя Руси.Добрыню Васнецов писал с Василия Поленова, однако придал персонажу черты отца, дяди и свои собственные.Илья Муромец, по былинам, был "крестьянский сын" и "старый казак". Историки XIX века нашли несколько его прототипов. Основной — святой старец, похороненный в Киево-Печерской лавре. Согласно былинам, Илья в конце жизни ушел в монастырь. Про киево-печерского богатыря говорили, что у него было прозвище Чоботок, то есть "сапожок", так как он отбился от врагов одним сапогом. Для Ильи Васнецову позировали два натурщика: крестьянин и извозчик.Алеша Попович в былинах был "сыном соборного попа ростовского". Он молод и хитер. Историки нашли в летописях его прототип — княжеского дружинника Александра Поповича. По одним источникам, он погиб в битве с татаро-монголами на реке Калке в 1223 году, по другим — жил в начале или в конце XI века. Алешу Васнецов писал с Андрея, сына его друга и мецената Саввы Мамонтова.Атрибуты защитыГреческий колпак Добрыни (эти шлемы назывались так, поскольку были заимствованы из Византии) вдохновлен реальным историческим экспонатом. Колпак с картины был скопирован с экспоната Оружейной палаты Московского Кремля. Предполагается, что его привезла в Москву в XV веке византийская царевна Софья Палеолог.Меч, изображенный на картине, это атрибут военной знати. На картине изображен крест. В былинах Добрыня убил Змея ножом, который носил на нательном кресте. Современник Васнецова фольклорист Всеволод Миллер полагал, что сюжет о сражении былинного героя со Змеем отражает борьбу христианства с язычеством. На картине, однако, у богатыря крест другого типа — энколпион, в котором хранили частицы мощей. Его носили поверх одежды как оберег и украшение.Шишак Ильи — самый популярный тип шлема на Руси XVI века. Иногда на них надевали более вытянутые шеломы — для дополнительной защиты. Гривна у Алеши Поповича тоже имеет историческое значение. По Никоновской летописи, ею князь наградил богатыря за победу над врагами. Гусли у седла Алеши — намек на его склонность к развлечениям."Богатыри" Виктора Васнецова стали не просто картиной, а настоящим воплощением русского духа. Три могучих всадника, написанных с удивительной мощью и детализацией, словно олицетворяют саму идею защиты родной земли.

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