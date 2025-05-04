Секретные символы в "Богатырях" Васнецова: что скрыл художник?
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Виктор Васнецов писал свою знаменитую картину "Богатыри" почти 30 лет — с 1881 по 1898 год. Первые наброски сюжета создал в 1871-м в карандаше. В 1876 году сделал знаменитый эскиз.
Художник за это время вложил в произведение искусства множество скрытых смыслов. На первый взгляд — это просто три могучих всадника, охраняющих Русь. Однако если присмотреться, то можно распознать тайные символы.
Три богатыря — три эпохи Руси
Композиция картины выбрана не случайно. Каждый богатырь олицетворяет определенный период русской истории. Илья Муромец — былинную Древнюю Русь. Это символ мудрости и духовной силы. Добрыня Никитич — эпоху княжеских дружин, знак благородства и воинской чести. Алеша Попович — молодую, удалую Русь. Символ хитрости и народной смекалки.
Картина "Богатыри"
Интересно, что Добрыня вынимает меч из ножен — это знак готовности к битве, а Илья вооружен палицей и копьем, что символизирует связь с небом. Это же признаки монаха-воина.
Также некоторые исследователи считают, что Добрыня символизирует Византию и варягов, Алеша — Восток, с которого на Русь приходили восточное оружие и традиции лучного боя. Илья Муромец воплощает собой объединяющую силу русского народа. Он стоит между Западом и Востоком как самый сильный, могучий и мудрый.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию фестиваля "Московская весна"
Подготовка к открытию фестиваля "Московская весна"
При этом Васнецов не стремился изобразить конкретный эпизод из древних преданий или исторический момент. Богатыри на картине — это не конкретные былинные персонажи, а аллегория созидательных сил.
Тайный четвертый богатырь
Если присмотреться к горизонту, за спинами всадников виден силуэт. Некоторые искусствоведы считали, что это четвертый богатырь.
Однако большинство указывают: изображен одинокий черный ворон. В славянской мифологии эта птица — предвестник войны. Возможно, Васнецов намекал, что богатыри стерегут Русь, а опасность где-то близко.
Загадочный пейзаж
Подобные чувства передает сам пейзаж. Три богатыря находятся на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди пожухлой травы и маленьких сосенок. Небо пасмурное и тревожное, означает грозящую богатырям опасность.
Фон картины — не просто степь, а символ самой России. Курганы на заднем плане — это напоминание о древних захоронениях и битвах. Герои находятся между символами прошлого и будущего как звенья в бесконечной цепи защитников родных рубежей. Молодая поросль деревьев — знак надежды, новой жизни. Тучи над головами богатырей — предчувствие грядущих испытаний.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКартина художника Виктора Васнецова "Витязь на распутье" на выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Картина художника Виктора Васнецова "Витязь на распутье" на выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Кроме того, пейзаж представлен исполинскими деревьями и юными сосенками, что отражает преемственность поколений.
Почему их трое?
Есть религиозная версия, что три богатыря — это не просто удачная композиция, а символ Святой Троицы. Илья представляет собой Отца, символ мудрости и силы. Добрыня — это Сын, знак благородства и жертвенности. Алеша — Святой Дух, символ легкости и вдохновения.
Как известно, Добрыня Никитич был "сыном богатого гостя рязанского", боярин или родственник князя. Во времена Васнецова исследователи отождествляли Добрыню с тезкой из летописей — дядей великого князя Владимира, крестителя Руси.
Добрыню Васнецов писал с Василия Поленова, однако придал персонажу черты отца, дяди и свои собственные.
Н. Кузнецов "Портрет В. Д. Поленова"
Илья Муромец, по былинам, был "крестьянский сын" и "старый казак". Историки XIX века нашли несколько его прототипов. Основной — святой старец, похороненный в Киево-Печерской лавре. Согласно былинам, Илья в конце жизни ушел в монастырь. Про киево-печерского богатыря говорили, что у него было прозвище Чоботок, то есть "сапожок", так как он отбился от врагов одним сапогом. Для Ильи Васнецову позировали два натурщика: крестьянин и извозчик.
Алеша Попович в былинах был "сыном соборного попа ростовского". Он молод и хитер. Историки нашли в летописях его прототип — княжеского дружинника Александра Поповича. По одним источникам, он погиб в битве с татаро-монголами на реке Калке в 1223 году, по другим — жил в начале или в конце XI века. Алешу Васнецов писал с Андрея, сына его друга и мецената Саввы Мамонтова.
© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церквиГробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме
© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви
Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме
Атрибуты защиты
Греческий колпак Добрыни (эти шлемы назывались так, поскольку были заимствованы из Византии) вдохновлен реальным историческим экспонатом. Колпак с картины был скопирован с экспоната Оружейной палаты Московского Кремля. Предполагается, что его привезла в Москву в XV веке византийская царевна Софья Палеолог.
Меч, изображенный на картине, это атрибут военной знати. На картине изображен крест. В былинах Добрыня убил Змея ножом, который носил на нательном кресте. Современник Васнецова фольклорист Всеволод Миллер полагал, что сюжет о сражении былинного героя со Змеем отражает борьбу христианства с язычеством. На картине, однако, у богатыря крест другого типа — энколпион, в котором хранили частицы мощей. Его носили поверх одежды как оберег и украшение.
© РИА Новости / Виталий БелоусовУникальная археологическая находка — энколпион-квадрифолий (XVI век)
Уникальная археологическая находка — энколпион-квадрифолий (XVI век)
Шишак Ильи — самый популярный тип шлема на Руси XVI века. Иногда на них надевали более вытянутые шеломы — для дополнительной защиты. Гривна у Алеши Поповича тоже имеет историческое значение. По Никоновской летописи, ею князь наградил богатыря за победу над врагами. Гусли у седла Алеши — намек на его склонность к развлечениям.
"Богатыри" Виктора Васнецова стали не просто картиной, а настоящим воплощением русского духа. Три могучих всадника, написанных с удивительной мощью и детализацией, словно олицетворяют саму идею защиты родной земли.