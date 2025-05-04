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Дима Билан без маски: алкоголь, депрессия и провал после "Евровидения" - РИА Новости, 04.05.2025
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Шоубиз
 
09:50 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/bilan-2014441527.html
Дима Билан без маски: алкоголь, депрессия и провал после "Евровидения"
Дима Билан без маски: алкоголь, депрессия и провал после "Евровидения" - РИА Новости, 04.05.2025
Дима Билан без маски: алкоголь, депрессия и провал после "Евровидения"
Яркая победа на "Евровидении-2008" должна была сделать его главной звездой страны, но вместо триумфа Дима Билан столкнулся с жестким кризисом. За кулисами славы РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:50:00+03:00
2025-05-04T09:50:00+03:00
шоубиз
самара
усть-джегута
дима билан (виктор белан)
москва
снг
евгений плющенко
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Яркая победа на "Евровидении-2008" должна была сделать его главной звездой страны, но вместо триумфа Дима Билан столкнулся с жестким кризисом. За кулисами славы — депрессия, проблемы с алкоголем и череда провальных проектов, которые чуть не разрушили карьеру певца. Как первый российский победитель конкурса боролся с внутренними демонами, почему исчез с экранов и что помогло ему вернуться — откровенный рассказ о цене успеха.История восхождения к мировой славеПевец родился 24 декабря 1981 года в небольшом городке Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской Республике. Виктор Белан с раннего детства демонстрировал незаурядные музыкальные способности. После окончания музыкальной школы по классу аккордеона и участия в региональных конкурсах юный музыкант принял судьбоносное решение отправиться покорять Москву.Переломным моментом в карьере Виктора стало знакомство в 2002 году с легендарным продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу разглядел в молодом исполнителе звездный потенциал. Под его руководством Билан дебютировал на престижном конкурсе "Новая волна" с композицией "Бум". Тогда он занял почетное четвертое место среди сильнейших исполнителей СНГ. После этого были сняты клипы "Я ночной хулиган" и "Ты, только ты", которые прочно закрепили за исполнителем статус восходящей звезды российской эстрады.Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении". После впечатляющего второго места в 2006 году с песней "Never Let You Go" в 2008-м он добился исторического успеха. Его выступление с композицией "Believe" в сопровождении фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона стало настоящим шоу, которое принесло России первую победу в этом престижном конкурсе.Личная жизнь артиста неразрывно связана с его творчеством. В 2008 году он официально сделал свой сценический псевдоним (Дима Билан) законным именем. Многочисленные награды, включая пять премий MTV Europe Music Awards, и звание артиста года по версии различных музыкальных изданий свидетельствуют о неоспоримом вкладе Билана в современную российскую поп-культуру. Его альбомы — от дебютного "Я ночной хулиган" до международного "Believe" — стали важными вехами в истории отечественной эстрады.Скандал в СамареВ сентябре 2019 года российскую эстраду потряс громкий скандал, когда Дима Билан появился на сцене во время празднования Дня города в Самаре в явно нетрезвом состоянии. Это выступление стало одним из самых обсуждаемых событий в отечественном шоу-бизнесе.Во время того злополучного концерта известный исполнитель демонстрировал поведение, совершенно не соответствующее статусу звезды такого уровня. Билан не только катастрофически фальшивил, не попадая в ноты, но и позволял себе неприличные жесты, что вызвало волну возмущения среди зрителей.Последствия этого инцидента оказались поистине масштабными. Уже на следующий день в интернете появилась петиция, подписанная тысячами возмущенных самарцев, требовавших официальных извинений от городских властей за приглашение Билана. Скандал стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе осени 2019 года.В своем официальном заявлении Дима не стал искать оправданий, честно признав, что действительно превысил допустимую дозу алкоголя. Однако артист не ограничился формальными извинениями. Он предпринял целый ряд шагов, чтобы искупить свою вину перед жителями Самары.В качестве жеста доброй воли певец полностью профинансировал строительство современной детской площадки для Дома инклюзивного творчества, приобрел дорогостоящее медицинское оборудование для местной детской больницы и дал бесплатный благотворительный концерт в Самаре.В интервью Билан признался, что инцидент стал для него суровым, но полезным уроком."Я около полутора лет фактически "отмывался" от последствий того выступления, — рассказывал артист. — Это показало мне, насколько хрупкой может быть репутация, которую годами выстраиваешь кропотливым трудом".Этот случай побудил региональные власти задуматься о системе штрафных санкций для артистов, позволяющих себя подобное поведение на сцене.Справил нужду в ваннуюОднако это не все инциденты, связанные с именем артиста. Наиболее резонансным стал случай в сибирском городе, где Билан, по свидетельствам организаторов, в знак протеста против отсутствия туалета в гримерке справил нужду прямо в ванну.Организатор Олег Акимов вспоминает, как во время омских гастролей команда Билана оставила после себя разгром в гостинице, что привело к разрыву сотрудничества с отелем. По его словам, певец пребывал в состоянии алкогольного опьянения и даже пытался сесть за руль арендованного автомобиля стоимостью 80 тысяч долларов, от чего его едва удалось отговорить.Многие промоутеры, включая Анну Павлову, внесли Билана в черные списки после серии инцидентов на Дальнем Востоке, где артист неоднократно демонстрировал неадекватное поведение во время выступлений.Депрессия на фоне потери ребенкаПозже исполнитель честно признался в одном из интервью, что страдает от алкоголизма третьей степени. Пить артист начал на фоне проблем в личной жизни. Дима даже приоткрыл завесу тайны и рассказал, что дважды потерял ребенка. Оказывается, Билан пытался построить семью со своей давней подругой, но попытки обзавестись потомством закончились плачевно.Музыкант нашел в себе силы признать, что пора изменить свою жизнь. После скандального выступления в Самаре Дима Билан полностью отказался от алкоголя. Теперь он находит утешение в помощи животным. Он опекает бездомных котов и даже тигрицу Мирославу из Московского зоопарка, перенесшую операцию на глазах.Билан признается, что публичная жизнь дается ему тяжело: постоянное внимание, стресс и давление. После самарского инцидента певец искупил вину бесплатным концертом на морозе перед 60 тысячами зрителей и с тех пор держит слово — не пьет.Сейчас Дима снимает стресс работой в студии и общением с питомцами.
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4.7
96
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самара, усть-джегута, дима билан (виктор белан), москва, снг, евгений плющенко
Шоубиз, Самара, Усть-Джегута, Дима Билан (Виктор Белан), Москва, СНГ, Евгений Плющенко

Дима Билан без маски: алкоголь, депрессия и провал после "Евровидения"

© Билан - live/TelegramДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Билан - live/Telegram
Дима Билан
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Яркая победа на "Евровидении-2008" должна была сделать его главной звездой страны, но вместо триумфа Дима Билан столкнулся с жестким кризисом. За кулисами славы — депрессия, проблемы с алкоголем и череда провальных проектов, которые чуть не разрушили карьеру певца. Как первый российский победитель конкурса боролся с внутренними демонами, почему исчез с экранов и что помогло ему вернуться — откровенный рассказ о цене успеха.

История восхождения к мировой славе

Певец родился 24 декабря 1981 года в небольшом городке Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской Республике. Виктор Белан с раннего детства демонстрировал незаурядные музыкальные способности. После окончания музыкальной школы по классу аккордеона и участия в региональных конкурсах юный музыкант принял судьбоносное решение отправиться покорять Москву.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаФинал Elite Model Look Russia 2008
Финал Elite Model Look Russia 2008 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Финал Elite Model Look Russia 2008
Переломным моментом в карьере Виктора стало знакомство в 2002 году с легендарным продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу разглядел в молодом исполнителе звездный потенциал. Под его руководством Билан дебютировал на престижном конкурсе "Новая волна" с композицией "Бум". Тогда он занял почетное четвертое место среди сильнейших исполнителей СНГ. После этого были сняты клипы "Я ночной хулиган" и "Ты, только ты", которые прочно закрепили за исполнителем статус восходящей звезды российской эстрады.
Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении". После впечатляющего второго места в 2006 году с песней "Never Let You Go" в 2008-м он добился исторического успеха. Его выступление с композицией "Believe" в сопровождении фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона стало настоящим шоу, которое принесло России первую победу в этом престижном конкурсе.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНациональный отбор на конкурс песни "Евровидение"
Финал Национального отбора на конкурс песни Евровидение-2009 прошел в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Национальный отбор на конкурс песни "Евровидение"
Личная жизнь артиста неразрывно связана с его творчеством. В 2008 году он официально сделал свой сценический псевдоним (Дима Билан) законным именем. Многочисленные награды, включая пять премий MTV Europe Music Awards, и звание артиста года по версии различных музыкальных изданий свидетельствуют о неоспоримом вкладе Билана в современную российскую поп-культуру. Его альбомы — от дебютного "Я ночной хулиган" до международного "Believe" — стали важными вехами в истории отечественной эстрады.

Скандал в Самаре

В сентябре 2019 года российскую эстраду потряс громкий скандал, когда Дима Билан появился на сцене во время празднования Дня города в Самаре в явно нетрезвом состоянии. Это выступление стало одним из самых обсуждаемых событий в отечественном шоу-бизнесе.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Дима Билан
Во время того злополучного концерта известный исполнитель демонстрировал поведение, совершенно не соответствующее статусу звезды такого уровня. Билан не только катастрофически фальшивил, не попадая в ноты, но и позволял себе неприличные жесты, что вызвало волну возмущения среди зрителей.
Последствия этого инцидента оказались поистине масштабными. Уже на следующий день в интернете появилась петиция, подписанная тысячами возмущенных самарцев, требовавших официальных извинений от городских властей за приглашение Билана. Скандал стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе осени 2019 года.
В своем официальном заявлении Дима не стал искать оправданий, честно признав, что действительно превысил допустимую дозу алкоголя. Однако артист не ограничился формальными извинениями. Он предпринял целый ряд шагов, чтобы искупить свою вину перед жителями Самары.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПобедитель международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2008" Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево
Победитель международного конкурса эстрадной песни Евровидение–2008 российский исполнитель Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Победитель международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2008" Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево
В качестве жеста доброй воли певец полностью профинансировал строительство современной детской площадки для Дома инклюзивного творчества, приобрел дорогостоящее медицинское оборудование для местной детской больницы и дал бесплатный благотворительный концерт в Самаре.
В интервью Билан признался, что инцидент стал для него суровым, но полезным уроком.
"Я около полутора лет фактически "отмывался" от последствий того выступления, — рассказывал артист. — Это показало мне, насколько хрупкой может быть репутация, которую годами выстраиваешь кропотливым трудом".
Скриншот публикации Димы Билана в социальной сети
Скриншот публикации Димы Билана в социальной сети - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Скриншот публикации Димы Билана в социальной сети
Этот случай побудил региональные власти задуматься о системе штрафных санкций для артистов, позволяющих себя подобное поведение на сцене.

Справил нужду в ванную

Однако это не все инциденты, связанные с именем артиста. Наиболее резонансным стал случай в сибирском городе, где Билан, по свидетельствам организаторов, в знак протеста против отсутствия туалета в гримерке справил нужду прямо в ванну.
Организатор Олег Акимов вспоминает, как во время омских гастролей команда Билана оставила после себя разгром в гостинице, что привело к разрыву сотрудничества с отелем. По его словам, певец пребывал в состоянии алкогольного опьянения и даже пытался сесть за руль арендованного автомобиля стоимостью 80 тысяч долларов, от чего его едва удалось отговорить.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это — Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это — Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Многие промоутеры, включая Анну Павлову, внесли Билана в черные списки после серии инцидентов на Дальнем Востоке, где артист неоднократно демонстрировал неадекватное поведение во время выступлений.

Депрессия на фоне потери ребенка

Позже исполнитель честно признался в одном из интервью, что страдает от алкоголизма третьей степени. Пить артист начал на фоне проблем в личной жизни. Дима даже приоткрыл завесу тайны и рассказал, что дважды потерял ребенка. Оказывается, Билан пытался построить семью со своей давней подругой, но попытки обзавестись потомством закончились плачевно.
© Билан - live/TelegramИзвинения Димы Билана за появление на "голой вечеринке" Ивлеевой
Дима Билан извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Билан - live/Telegram
Извинения Димы Билана за появление на "голой вечеринке" Ивлеевой
Музыкант нашел в себе силы признать, что пора изменить свою жизнь. После скандального выступления в Самаре Дима Билан полностью отказался от алкоголя. Теперь он находит утешение в помощи животным. Он опекает бездомных котов и даже тигрицу Мирославу из Московского зоопарка, перенесшую операцию на глазах.
Билан признается, что публичная жизнь дается ему тяжело: постоянное внимание, стресс и давление. После самарского инцидента певец искупил вину бесплатным концертом на морозе перед 60 тысячами зрителей и с тех пор держит слово — не пьет.
Сейчас Дима снимает стресс работой в студии и общением с питомцами.
 
ШоубизСамараУсть-ДжегутаДима Билан (Виктор Белан)МоскваСНГЕвгений Плющенко
 
 
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