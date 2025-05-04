https://ria.ru/20250504/bespilotnik-2014927210.html

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.05.2025

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:25:00+03:00

2025-05-04T21:25:00+03:00

2025-05-04T21:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. "Четвертого мая в период с 20.10 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014238690.html

белгородская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, курская область