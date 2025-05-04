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Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.05.2025
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:25:00+03:00
2025-05-04T21:25:00+03:00
2025-05-04T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. "Четвертого мая в период с 20.10 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Курская область
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
МО РФ: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями