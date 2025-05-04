https://ria.ru/20250504/beslan-2014874125.html
Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин
Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин
Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:23:00+03:00
2025-05-04T13:23:00+03:00
2025-05-04T13:23:00+03:00
общество
беслан
дубровка
россия
владимир путин
павел зарубин
мовсар бараев
теракт в беслане (2004)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин. Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" сообщил, что во время трагедии "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Автор программы напомнил, что глава государства также встал на колени в Беслане у мемориального комплекса "Город ангелов". "Да, это особый случай, это дети", - сказал Путин. "Из тех, кто это пережил, кто это знает, это останется с нами навсегда", - добавил глава государства. Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека). Путин посетил Беслан 20 августа 2024 года, глава государства преклонил колено у мемориала "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Президент положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ria.ru/20240820/putin-1967310482.html
беслан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин рассказал, когда впервые встал на колени, чтобы помолиться
Путин рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Тогда, по словам главы государства, он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. Об этом президент рассказал в документальном фильме, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
2025-05-04T13:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, беслан, дубровка, россия, владимир путин, павел зарубин, мовсар бараев, теракт в беслане (2004)
Общество, Беслан, Дубровка, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Мовсар Бараев, Теракт в Беслане (2004)
Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин
Путин: трагедия Беслана останется с теми, кто ее пережил и о ней знает
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" сообщил, что во время трагедии "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Автор программы напомнил, что глава государства также встал на колени в Беслане
у мемориального комплекса "Город ангелов".
"Да, это особый случай, это дети", - сказал Путин.
"Из тех, кто это пережил, кто это знает, это останется с нами навсегда", - добавил глава государства.
Теракт на Дубровке
– террористическая акция в Москве
, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым
захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ").
В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Путин посетил Беслан 20 августа 2024 года, глава государства преклонил колено у мемориала "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Президент положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям.
Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.