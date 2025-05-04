https://ria.ru/20250504/beslan-2014874125.html

Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин

Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин

Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:23:00+03:00

2025-05-04T13:23:00+03:00

2025-05-04T13:23:00+03:00

общество

беслан

дубровка

россия

владимир путин

павел зарубин

мовсар бараев

теракт в беслане (2004)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин. Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" сообщил, что во время трагедии "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Автор программы напомнил, что глава государства также встал на колени в Беслане у мемориального комплекса "Город ангелов". "Да, это особый случай, это дети", - сказал Путин. "Из тех, кто это пережил, кто это знает, это останется с нами навсегда", - добавил глава государства. Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека). Путин посетил Беслан 20 августа 2024 года, глава государства преклонил колено у мемориала "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Президент положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20240820/putin-1967310482.html

беслан

дубровка

россия

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Ольга Фомченкова

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Путин рассказал, когда впервые встал на колени, чтобы помолиться Путин рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Тогда, по словам главы государства, он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. Об этом президент рассказал в документальном фильме, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье. 2025-05-04T13:23 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, беслан, дубровка, россия, владимир путин, павел зарубин, мовсар бараев, теракт в беслане (2004)