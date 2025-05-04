Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России
"Авто.ру": цена на машины из культовых фильмов доходит до 35 миллионов рублей
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Автомобили, как в фильмах "Форсаж", "Бумер" , "Такси" и других известных кинокартинах, продаются в России, их цена доходит до 35 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании "Авто.ру".
"Появившись в культовых фильмах, некоторые машины стали настоящими звездами и мечтой многих водителей. Между тем, некоторые из них есть в продаже на российском рынке, а их цены могут удивить в хорошем смысле", - сообщили там.
Так, в России нашлось семь объявлений о продаже Toyota Supra A80 из "Форсажа", цены варьируются от 2,3 миллиона до 22 миллионов рублей. В продаже также обнаружено 108 экземпляров Peugeot 406, на котором ездил Даниель в фильме "Такси", цена автомобилей - от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Помимо этого, эксперты нашли 39 объявлений о продаже BMW 750 E38 из российского "Бумера". Пять машин оснащены двигателем V12, а цена колеблется от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей.
Chevrolet Camaro из "Трансформеров" можно купить по цене от 1,4 миллиона до 8 миллионов рублей, а Ford Mondeo, как у Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль", - от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Единственный экземпляр Ferrari Testarossa с редким оппозитным 12-цилиндровым двигателем из сериала "Полиция Майами" продается за 25 миллионов рублей.
Одновременно самым дешевым и самым дорогим автомобилем из кино является ГАЗ-21 "Волга" из советского фильма "Берегись автомобиля". Машины 1966 года выпуска можно найти по цене от 35 тысяч до 35 миллионов рублей в зависимости от технического состояния.
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