Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 04.05.2025 (обновлено: 16:27 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/avto-2014900563.html
Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России
Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России - РИА Новости, 04.05.2025
Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России
Автомобили, как в фильмах "Форсаж", "Бумер" , "Такси" и других известных кинокартинах, продаются в России, их цена доходит до 35 миллионов рублей, рассказали... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:26:00+03:00
2025-05-04T16:27:00+03:00
авто
россия
джеймс бонд
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007698403_0:410:2911:2047_1920x0_80_0_0_8380fdea60ac6f81e86a50f1872f0844.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Автомобили, как в фильмах "Форсаж", "Бумер" , "Такси" и других известных кинокартинах, продаются в России, их цена доходит до 35 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании "Авто.ру". "Появившись в культовых фильмах, некоторые машины стали настоящими звездами и мечтой многих водителей. Между тем, некоторые из них есть в продаже на российском рынке, а их цены могут удивить в хорошем смысле", - сообщили там. Так, в России нашлось семь объявлений о продаже Toyota Supra A80 из "Форсажа", цены варьируются от 2,3 миллиона до 22 миллионов рублей. В продаже также обнаружено 108 экземпляров Peugeot 406, на котором ездил Даниель в фильме "Такси", цена автомобилей - от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Помимо этого, эксперты нашли 39 объявлений о продаже BMW 750 E38 из российского "Бумера". Пять машин оснащены двигателем V12, а цена колеблется от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Chevrolet Camaro из "Трансформеров" можно купить по цене от 1,4 миллиона до 8 миллионов рублей, а Ford Mondeo, как у Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль", - от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Единственный экземпляр Ferrari Testarossa с редким оппозитным 12-цилиндровым двигателем из сериала "Полиция Майами" продается за 25 миллионов рублей. Одновременно самым дешевым и самым дорогим автомобилем из кино является ГАЗ-21 "Волга" из советского фильма "Берегись автомобиля". Машины 1966 года выпуска можно найти по цене от 35 тысяч до 35 миллионов рублей в зависимости от технического состояния.
https://ria.ru/20210603/forsazh-1735398476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007698403_305:457:2425:2047_1920x0_80_0_0_fa94d516733bcc87c6c148d18c9b6069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, джеймс бонд, кино и сериалы
Авто, Россия, Джеймс Бонд, Кино и сериалы
Эксперты рассказали, сколько стоят машины из культовых кинофильмов в России

"Авто.ру": цена на машины из культовых фильмов доходит до 35 миллионов рублей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Берегись автомобиля"
Кадр из кинофильма Берегись автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Автомобили, как в фильмах "Форсаж", "Бумер" , "Такси" и других известных кинокартинах, продаются в России, их цена доходит до 35 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании "Авто.ру".
"Появившись в культовых фильмах, некоторые машины стали настоящими звездами и мечтой многих водителей. Между тем, некоторые из них есть в продаже на российском рынке, а их цены могут удивить в хорошем смысле", - сообщили там.
Так, в России нашлось семь объявлений о продаже Toyota Supra A80 из "Форсажа", цены варьируются от 2,3 миллиона до 22 миллионов рублей. В продаже также обнаружено 108 экземпляров Peugeot 406, на котором ездил Даниель в фильме "Такси", цена автомобилей - от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Помимо этого, эксперты нашли 39 объявлений о продаже BMW 750 E38 из российского "Бумера". Пять машин оснащены двигателем V12, а цена колеблется от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей.
Chevrolet Camaro из "Трансформеров" можно купить по цене от 1,4 миллиона до 8 миллионов рублей, а Ford Mondeo, как у Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль", - от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Единственный экземпляр Ferrari Testarossa с редким оппозитным 12-цилиндровым двигателем из сериала "Полиция Майами" продается за 25 миллионов рублей.
Одновременно самым дешевым и самым дорогим автомобилем из кино является ГАЗ-21 "Волга" из советского фильма "Берегись автомобиля". Машины 1966 года выпуска можно найти по цене от 35 тысяч до 35 миллионов рублей в зависимости от технического состояния.
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
3 июня 2021, 14:00
 
АвтоРоссияДжеймс БондКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала