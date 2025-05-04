https://ria.ru/20250504/avriya-2014827934.html
В Подмосковье в воскресенье восстановят электроснабжение
В Подмосковье в воскресенье восстановят электроснабжение - РИА Новости, 04.05.2025
В Подмосковье в воскресенье восстановят электроснабжение
Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:59:00+03:00
2025-05-04T01:59:00+03:00
2025-05-04T01:59:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россети московский регион
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. "К концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей "Россети Московский регион", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что в ликвидации последствий аварии задействовано около 30 бригад.
https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети московский регион
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети Московский регион
В Подмосковье в воскресенье восстановят электроснабжение
В Подмосковье в течение дня восстановят электроснабжение