ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области
За неделю силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над Курской областью
© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА Новости.
Как следует из сообщений Минобороны, за этот период средства ПВО сбили 73 дрона над Курской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы противовоздушной обороны успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.
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