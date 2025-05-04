https://ria.ru/20250504/ataki-2014829081.html

ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области

ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области

ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:36:00+03:00

2025-05-04T02:36:00+03:00

2025-05-04T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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беспилотники

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владимир путин

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА Новости.Как следует из сообщений Минобороны, за этот период средства ПВО сбили 73 дрона над Курской областью.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, курская область, происшествия, россия, беспилотники, украина, владимир путин, валерий герасимов