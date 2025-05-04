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ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 04.05.2025 (обновлено: 09:25 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ataki-2014829081.html
ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области
ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области
ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:36:00+03:00
2025-05-04T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
россия
беспилотники
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА Новости.Как следует из сообщений Минобороны, за этот период средства ПВО сбили 73 дрона над Курской областью.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.
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вооруженные силы украины, курская область, происшествия, россия, беспилотники, украина, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Россия, Беспилотники, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВСУ за неделю применили более 70 БПЛА для ударов по Курской области

За неделю силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над Курской областью

© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ за неделю после освобождения Курской области от украинских боевиков применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА Новости.
Как следует из сообщений Минобороны, за этот период средства ПВО сбили 73 дрона над Курской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы противовоздушной обороны успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, который армия вернула под контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий российских военных на других важнейших участках фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияРоссияБеспилотникиУкраинаВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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