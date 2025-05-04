https://ria.ru/20250504/arenda-2014829825.html

ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник

ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник - РИА Новости, 04.05.2025

ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник

Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T03:02:00+03:00

2025-05-04T03:02:00+03:00

2025-05-04T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ, которое изучило РИА Новости. Прецедентом стал спор между братом и сестрой из Архангельска. Они унаследовали от матери квартиру, которую оформили в долевую собственность. Брат остался жить в квартире с семьей, обещая со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за других кредитов и та сдала свою комнату посторонним людям. Тогда истец обратился в суд - по его мнению, такой поступок нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В иске он указал, что вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребенку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их выкупить ее долю по неосновательно завышенной стоимости. Суды трех инстанций отклонили иск, но в итоге на сторону мужчины встал Верховный суд РФ. "Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников... Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту", - сказано в определении. Суд отправил дело на пересмотр, указав учесть озвученные в решении правовые позиции.

https://ria.ru/20250402/imuschestvo--2008834414.html

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013072844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельск, россия, жилье, общество, верховный суд рф, недвижимость