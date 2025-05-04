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ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник - РИА Новости, 04.05.2025
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03:02 04.05.2025 (обновлено: 03:04 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/arenda-2014829825.html
ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник
ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник - РИА Новости, 04.05.2025
ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник
Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:02:00+03:00
2025-05-04T03:04:00+03:00
архангельск
россия
жилье
общество
верховный суд рф
недвижимость
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ, которое изучило РИА Новости. Прецедентом стал спор между братом и сестрой из Архангельска. Они унаследовали от матери квартиру, которую оформили в долевую собственность. Брат остался жить в квартире с семьей, обещая со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за других кредитов и та сдала свою комнату посторонним людям. Тогда истец обратился в суд - по его мнению, такой поступок нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В иске он указал, что вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребенку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их выкупить ее долю по неосновательно завышенной стоимости. Суды трех инстанций отклонили иск, но в итоге на сторону мужчины встал Верховный суд РФ. "Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников... Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту", - сказано в определении. Суд отправил дело на пересмотр, указав учесть озвученные в решении правовые позиции.
https://ria.ru/20250402/imuschestvo--2008834414.html
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013072844.html
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архангельск, россия, жилье, общество, верховный суд рф, недвижимость
Архангельск, Россия, Жилье, Общество, Верховный суд РФ, Недвижимость
ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник

Верховный суд: сдать комнату можно только с согласия всех собственников квартиры

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ, которое изучило РИА Новости.
Прецедентом стал спор между братом и сестрой из Архангельска. Они унаследовали от матери квартиру, которую оформили в долевую собственность. Брат остался жить в квартире с семьей, обещая со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за других кредитов и та сдала свою комнату посторонним людям. Тогда истец обратился в суд - по его мнению, такой поступок нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В иске он указал, что вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребенку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их выкупить ее долю по неосновательно завышенной стоимости.
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"Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников... Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту", - сказано в определении.
Суд отправил дело на пересмотр, указав учесть озвученные в решении правовые позиции.
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