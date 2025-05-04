https://ria.ru/20250504/aktsiya-2014879614.html
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
В Риме прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье утром прошла на площади у античного Большого цирка в Риме, передает... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:56:00+03:00
2025-05-04T13:56:00+03:00
2025-05-04T13:56:00+03:00
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РИМ, 4 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье утром прошла на площади у античного Большого цирка в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга с флагами России, ДНР и ЛНР, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника итальянскому политику и революционеру Джузеппе Маццини. Ступени, ведущие к монументу, стали импровизированной сцеой для активистов, чьи выступления перемежались с музыкальными и поэтическими номерами. Как заявила РИА Новости одна из организаторов митинга Тамара Джуранова, неравнодушные соотечественники собираются на "Бессмертный полк" в девятый раз, принимая не только итальянцев, но и "нормальных, адекватных украинцев". "Мы народный полк. Мы выходим на площади, не прячемся и показываем свою позицию. С нами много итальянцев, которые не приняли этого всеобщего помешательства и вместе с нами стоят на страже правды, справедливости, истории, памяти наших предков и наших ребят", заявила Джуранова. Одной из пришедшей на митинг стала внучатая племянница героя итальянского Сопротивления, Владимира Переладова. Живущая в Италии Марина Позднякова рассказала, что советский офицер, командир "Русского партизанского ударного батальона" возглавлял комитет советских партизан-ветеранов в Италию и приезжал на Апеннины до своей кончины. "Он остается почетным гражданином города Сассуоло. До конфликта на Украине ситуация с сохранением его памяти была совершенно другая. Сейчас она стирается. И, к счастью, есть итальянские организации, которые делают очень много для сохранения памяти советских партизан", - сказала Позднякова. Также в воскресенье "Бессмертный полк" прошел в историческом центре Неаполя, где собрались около 200 человек. Участники провели концерт с выступлением хора и танцевального коллектива. "Прекрасная погода, люди интересуются, проезжают автобусы туристические. Итальянцы, американцы, иностранцы останавливаются, фотографируют. Сегодня еще очень хороший день, потому что первое воскресенье месяца и много туристов в центре Неаполя, и посещение музеев бесплатное. И очень много народу останавливается, смотрят, проходят", - сообщила РИА Новости по телефону организатор Юлия Минскер. Первого мая шествие "Бессмертного полка" в честь предстоящего Дня Победы прошло на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек. В шествии, которому предшествовал молебен у расположенного на вилле храма святой Екатерины, приняли участие преподаватели и учащиеся школы при посольстве, сотрудники диппредставительства и члены их семей, представители посольств дружественных стран. В конце апреля "Бессмертный полк" прошел по улицам Генуи. Шествие, в котором приняли участие итальянские оппозиционные активисты, сопровождалось лозунгами против членства Италии в НАТО и против отправки итальянской военной помощи на Украину.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html
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"Бессмертный полк" в Риме
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье прошла на площади у античного Большого цирка в Риме (видео №1), передает корреспондент РИА Новости.
"Бессмертный полк" также прошел в историческом центре Неаполя (видео №2), где собрались около 200 человек. Участники провели концерт с выступлением хора и танцевального коллектива.
2025-05-04T13:56
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80-летие победы в великой отечественной войне, италия, россия, украина, нато, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Италия, Россия, Украина, НАТО, В мире
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
Акции "Бессмертный полк" прошли в Риме и Неаполе
РИМ, 4 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье утром прошла на площади у античного Большого цирка в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга с флагами России
, ДНР
и ЛНР
, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника итальянскому политику и революционеру Джузеппе Маццини. Ступени, ведущие к монументу, стали импровизированной сцеой для активистов, чьи выступления перемежались с музыкальными и поэтическими номерами.
Как заявила РИА Новости одна из организаторов митинга Тамара Джуранова, неравнодушные соотечественники собираются на "Бессмертный полк" в девятый раз, принимая не только итальянцев, но и "нормальных, адекватных украинцев".
"Мы народный полк. Мы выходим на площади, не прячемся и показываем свою позицию. С нами много итальянцев, которые не приняли этого всеобщего помешательства и вместе с нами стоят на страже правды, справедливости, истории, памяти наших предков и наших ребят", заявила Джуранова.
Одной из пришедшей на митинг стала внучатая племянница героя итальянского Сопротивления, Владимира Переладова. Живущая в Италии
Марина Позднякова рассказала, что советский офицер, командир "Русского партизанского ударного батальона" возглавлял комитет советских партизан-ветеранов в Италию и приезжал на Апеннины до своей кончины.
"Он остается почетным гражданином города Сассуоло. До конфликта на Украине
ситуация с сохранением его памяти была совершенно другая. Сейчас она стирается. И, к счастью, есть итальянские организации, которые делают очень много для сохранения памяти советских партизан", - сказала Позднякова.
Также в воскресенье "Бессмертный полк" прошел в историческом центре Неаполя
, где собрались около 200 человек. Участники провели концерт с выступлением хора и танцевального коллектива.
"Прекрасная погода, люди интересуются, проезжают автобусы туристические. Итальянцы, американцы, иностранцы останавливаются, фотографируют. Сегодня еще очень хороший день, потому что первое воскресенье месяца и много туристов в центре Неаполя, и посещение музеев бесплатное. И очень много народу останавливается, смотрят, проходят", - сообщила РИА Новости по телефону организатор Юлия Минскер.
Первого мая шествие "Бессмертного полка" в честь предстоящего Дня Победы прошло на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек. В шествии, которому предшествовал молебен у расположенного на вилле храма святой Екатерины, приняли участие преподаватели и учащиеся школы при посольстве, сотрудники диппредставительства и члены их семей, представители посольств дружественных стран.
В конце апреля "Бессмертный полк" прошел по улицам Генуи
. Шествие, в котором приняли участие итальянские оппозиционные активисты, сопровождалось лозунгами против членства Италии в НАТО
и против отправки итальянской военной помощи на Украину.