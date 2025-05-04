https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли временно введенные ограничения на работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T23:44:00+03:00
2025-05-04T23:44:00+03:00
2025-05-05T00:17:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
архангельск
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли временно введенные ограничения на работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" в 23.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — отметил он.Меры безопасности применили в 20.20 вечера.
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014936026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, архангельск, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Архангельск, Россия
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняли временные ограничения