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В архангельских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
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23:44 04.05.2025 (обновлено: 00:17 05.05.2025)
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли временно введенные ограничения на работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T23:44:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
архангельск
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли временно введенные ограничения на работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" в 23.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — отметил он.Меры безопасности применили в 20.20 вечера.
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014936026.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, архангельск, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Архангельск, Россия
В архангельских аэропортах сняли временные ограничения

В архангельских аэропортах Талаги и Васьково сняли временные ограничения

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской областиАэропорт "Архангельск"
Аэропорт Архангельск - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Аэропорт "Архангельск". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли временно введенные ограничения на работу, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«
"В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" в 23.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — отметил он.
Меры безопасности применили в 20.20 вечера.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьАрхангельскРоссия
 
 
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