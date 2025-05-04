https://ria.ru/20250504/aeroport-2014936026.html

В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта

В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 04.05.2025

В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:50:00+03:00

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апатиты

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты ("Хибины"; код ИКАО: ULMK)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250504/aeroport-2014924125.html

апатиты

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апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество