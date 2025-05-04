https://ria.ru/20250504/aeroport-2014936026.html
В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта
В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 04.05.2025
В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:50:00+03:00
2025-05-04T22:50:00+03:00
2025-05-04T23:50:00+03:00
апатиты
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты ("Хибины"; код ИКАО: ULMK)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014924125.html
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апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество
Апатиты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Общество
В Апатитах ввели ограничения на работу аэропорта
Росавиация: в Апатитах ввели временные ограничения на работу аэропорта