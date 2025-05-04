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В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
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16:20 04.05.2025 (обновлено: 17:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014899708.html
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
В аэропорту Петрозаводска с 15:49 мск действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко. РИА Новости, 04.05.2025
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петрозаводск
общество
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В аэропорту Петрозаводска с 15:49 мск действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 15:49 мск — введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)", — говорится в заявлении. Чуть позднее ведомство уточнило, что с 17:35 мск аэрогавань работает в штатном режиме. В российских аэропортах периодически устанавливают ограничения на взлет и посадку самолетов из-за атак беспилотников. Так, утром в воскресенье они действовали в московском Внуково.
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петрозаводск, общество, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Петрозаводск, Общество, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения

На работу аэропорта Петрозаводска ввели временные ограничения

CC0 / Semenov.m7 / Аэропорт Петрозаводск
Аэропорт Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
CC0 / Semenov.m7 /
Аэропорт Петрозаводск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В аэропорту Петрозаводска с 15:49 мск действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 15:49 мск — введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)", — говорится в заявлении.
Чуть позднее ведомство уточнило, что с 17:35 мск аэрогавань работает в штатном режиме.
В российских аэропортах периодически устанавливают ограничения на взлет и посадку самолетов из-за атак беспилотников. Так, утром в воскресенье они действовали в московском Внуково.
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ПетрозаводскОбществоМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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