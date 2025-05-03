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Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ - РИА Новости, 03.05.2025
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02:15 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ - РИА Новости, 03.05.2025
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ
Россияне могут потребовать провести перерасчет, если в начислениях за ЖКУ была допущена ошибка. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:15:00+03:00
2025-05-03T02:15:00+03:00
общество
жкх
дмитрий бондарь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
жилье
недвижимость
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россияне могут потребовать провести перерасчет, если в начислениях за ЖКУ была допущена ошибка. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, сумма в квитанции может быть больше обычной по разным причинам. Например, из-за повышения тарифов, ошибки при передаче показаний счетчика или не проведенной в срок поверки приборов учета. Также УК могла сделать перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного. Однако бывает, что в квитанции просто допущена ошибка."Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет", — посоветовал эксперт.Если это не принесло результата, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию региона, например, через портал "ГИС ЖКХ". Если сумма очень большая и управляющая компания не признает ошибку, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или подать иск в суд.
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общество, жкх, дмитрий бондарь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, жилье, недвижимость
Общество, ЖКХ, Дмитрий Бондарь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Жилье, Недвижимость
Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Общественник Бондарь: при ошибке в счете за ЖКУ можно требовать перерасчет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россияне могут потребовать провести перерасчет, если в начислениях за ЖКУ была допущена ошибка. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, сумма в квитанции может быть больше обычной по разным причинам. Например, из-за повышения тарифов, ошибки при передаче показаний счетчика или не проведенной в срок поверки приборов учета. Также УК могла сделать перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного.
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Однако бывает, что в квитанции просто допущена ошибка.
«
"Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет", — посоветовал эксперт.
Если это не принесло результата, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию региона, например, через портал "ГИС ЖКХ". Если сумма очень большая и управляющая компания не признает ошибку, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или подать иск в суд.
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ОбществоЖКХДмитрий БондарьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЖильеНедвижимость
 
 
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