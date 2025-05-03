https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 03.05.2025

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:30:00+03:00

2025-05-03T16:30:00+03:00

2025-05-03T16:30:00+03:00

в мире

горонтало (провинция)

индонезия

северный сулавеси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. "Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных районах, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на своем сайте. Глубина эпицентра землетрясения составила 97 километров. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятность цунами отсутствует. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце" - это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

горонтало (провинция)

индонезия

северный сулавеси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горонтало (провинция), индонезия, северный сулавеси