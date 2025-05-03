https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 03.05.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:30:00+03:00
2025-05-03T16:30:00+03:00
2025-05-03T16:30:00+03:00
в мире
горонтало (провинция)
индонезия
северный сулавеси
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. "Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных районах, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на своем сайте. Глубина эпицентра землетрясения составила 97 километров. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятность цунами отсутствует. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце" - это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
горонтало (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горонтало (провинция), индонезия, северный сулавеси
В мире, Горонтало (провинция), Индонезия, Северный Сулавеси
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В регионе Горонтало в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0