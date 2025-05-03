https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014819791.html

"Просто напомню": в Раде рассказали о бедственном положении Зеленского

"Просто напомню": в Раде рассказали о бедственном положении Зеленского - РИА Новости, 03.05.2025

"Просто напомню": в Раде рассказали о бедственном положении Зеленского

Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг и сохранять власть, только "продавая войну" своему населению, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:54:00+03:00

2025-05-03T22:54:00+03:00

2025-05-03T22:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг и сохранять власть, только "продавая войну" своему населению, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Ему нечего продавать людям, кроме моря крови", — считает политик.По мнению депутата, сразу после окончания боевых действий рейтинг главы киевского режима вернется на крайне низкий уровень, на котором он был до начала конфликта."Просто напомню, что без войны рейтинг Зеленского опустился к 12 процентам. Ни о каком втором сроке он и не смел помышлять", — отметил Дубинский.Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250503/zapad-2014819151.html

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