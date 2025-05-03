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"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014798013.html
"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение
"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение - РИА Новости, 03.05.2025
"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение
Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о самолетах F-16. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T18:04:00+03:00
2025-05-03T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
государственный департамент сша
f-16
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о самолетах F-16.В пятницу Пентагон сообщил, что США одобрили контракт на обслуживание самолетов F-16 для Украины. По словам главы киевского режима, Украина готовится использовать свою военную авиацию более эффективно."Россия сотрет их с лица земли к чертовой матери", — заявил Darpacat1."Истребители F-16 являются прекрасным примером того, как Запад использует Украину: они отправляют оружие, с помощью которого вы можете нанести ответный удар, но не можете победить. Это создает иллюзию, что вы можете победить, хотя просто продлевает войну", — объяснил Andre."Как долго ты еще собираешься убивать свой народ?" — поинтересовался Gaetan Couture."Ты потеряешь F-16 быстрее, чем их тебе доставят", — отметил Melnyiam."А те, которые вы уже получили, ведь принесли такой эффект. Половина из них даже не взлетела с земли", — посмеялся Tidal wave."Безоговорочная капитуляция — лучший способ добиться полного прекращения огня. Ты проиграл. Проект "Украина" с треском провалился. Все в мире это понимают. Кроме тебя", — заявил Mai_Asur.Накануне агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, соглашение будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html
https://ria.ru/20250503/rogov--2014796066.html
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украина, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, государственный департамент сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Государственный департамент США, F-16

"Сотрет к чертовой матери": Зеленскому вынесли предупреждение

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о самолетах F-16.
В пятницу Пентагон сообщил, что США одобрили контракт на обслуживание самолетов F-16 для Украины. По словам главы киевского режима, Украина готовится использовать свою военную авиацию более эффективно.
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"Россия сотрет их с лица земли к чертовой матери", — заявил Darpacat1.
"Истребители F-16 являются прекрасным примером того, как Запад использует Украину: они отправляют оружие, с помощью которого вы можете нанести ответный удар, но не можете победить. Это создает иллюзию, что вы можете победить, хотя просто продлевает войну", — объяснил Andre.
"Как долго ты еще собираешься убивать свой народ?" — поинтересовался Gaetan Couture.
"Ты потеряешь F-16 быстрее, чем их тебе доставят", — отметил Melnyiam.
«
"А те, которые вы уже получили, ведь принесли такой эффект. Половина из них даже не взлетела с земли", — посмеялся Tidal wave.
"Безоговорочная капитуляция — лучший способ добиться полного прекращения огня. Ты проиграл. Проект "Украина" с треском провалился. Все в мире это понимают. Кроме тебя", — заявил Mai_Asur.
Накануне агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, соглашение будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАF-16
 
 
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