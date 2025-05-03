https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014782568.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости назвал аморальными угрозы Владимира Зеленского гостям парада Победы в Москве. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:04:00+03:00

2025-05-03T15:04:00+03:00

2025-05-03T15:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

владимир путин

россия

москва

украина

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости назвал аморальными угрозы Владимира Зеленского гостям парада Победы в Москве. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Отказавшись от предложенного перемирия, Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою аморальность, свои истинные намерения и планы. Его угрозы иностранным гостям, которые хотят разделить с нами радость Великой Победы и отдать дань памяти нашим героическим предкам, переходят все границы морали. Наш народ уже побеждал нацизм в худших его проявлениях", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, парад Победы пройдет, и все будут с большой гордостью за ним наблюдать. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

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владимир зеленский, владимир путин, россия, москва, украина, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне