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Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 03.05.2025 (обновлено: 13:41 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014774979.html
Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский
Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.05.2025
Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:40:00+03:00
2025-05-03T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
нато
украина
сша
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны. Зеленский выразил надежду, что создание инвестиционного фонда и подписание соглашения по минеральным ресурсам Украины обеспечит защиту будущих инвестиций США. "... Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (президенту США Дональду Трампу - ред.) сказал о том количестве - он мне сказал, что они будут над этим работать, это небесплатные вещи", - приводит слова Зеленского украинский телеканал ТСН. Зеленский добавил, что хотел бы иметь возможность, чтобы у Киева был доступ к закупкам американского оружия. Украинский премьер Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что соглашение о создании на Украине совместно с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности, каждая новая партия военной помощи от Штатов будет засчитываться как капитальный взнос в этот фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html
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дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, нато, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, НАТО, Украина, США, Киев
Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский

Зеленский: Трамп обещал думать про поставки ПВО в рамках сделки по минералам

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны.
Зеленский выразил надежду, что создание инвестиционного фонда и подписание соглашения по минеральным ресурсам Украины обеспечит защиту будущих инвестиций США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Он мертвец": в США предсказали скорый конец Зеленского
Вчера, 07:28
"... Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (президенту США Дональду Трампу - ред.) сказал о том количестве - он мне сказал, что они будут над этим работать, это небесплатные вещи", - приводит слова Зеленского украинский телеканал ТСН.
Зеленский добавил, что хотел бы иметь возможность, чтобы у Киева был доступ к закупкам американского оружия.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что соглашение о создании на Украине совместно с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности, каждая новая партия военной помощи от Штатов будет засчитываться как капитальный взнос в этот фонд.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На Украине сделали трагическое заявление о поступке Зеленского
2 мая, 15:45
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Не оставит и шанса": в США раскрыли план Запада по Украине
Вчера, 06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныНАТОУкраинаСШАКиев
 
 
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