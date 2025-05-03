Трамп пообещал подумать про поставки систем ПВО, заявил Зеленский
Зеленский: Трамп обещал думать про поставки ПВО в рамках сделки по минералам
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вкладом США в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны.
"... Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (президенту США Дональду Трампу - ред.) сказал о том количестве - он мне сказал, что они будут над этим работать, это небесплатные вещи", - приводит слова Зеленского украинский телеканал ТСН.
Зеленский добавил, что хотел бы иметь возможность, чтобы у Киева был доступ к закупкам американского оружия.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что соглашение о создании на Украине совместно с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности, каждая новая партия военной помощи от Штатов будет засчитываться как капитальный взнос в этот фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.