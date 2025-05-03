https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014772454.html
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:18:00+03:00
2025-05-03T13:18:00+03:00
2025-05-03T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Зелёное небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014771267.html
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
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россия, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Медведев счел отказ Зеленского от перемирия на День Победы словесной провокацией