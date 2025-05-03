Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:56 03.05.2025 (обновлено: 13:00 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014771267.html
Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве
Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве - РИА Новости, 03.05.2025
Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве
Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:56:00+03:00
2025-05-03T13:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce284d5f4dd63e2eec2384060d8512b3.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", - сказал Слуцкий.По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине - "неадеквата с замашками международного террориста"."(На параде - ред.) безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", - подчеркнул парламентарий.Также Слуцкий отметил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек."Администрация Трампа должна сделать выводы", - заключил он.Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc6e2475a74446e5fb5117cc65bad081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), в мире, украина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украина
Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве

Слуцкий: Зеленский угрозами участникам парада 9 мая пытается сорвать переговоры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
Вчера, 08:00
"Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", - сказал Слуцкий.
По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине - "неадеквата с замашками международного террориста".
"(На параде - ред.) безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", - подчеркнул парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп принял пас от Путина
30 апреля, 08:00
Также Слуцкий отметил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек.
"Администрация Трампа должна сделать выводы", - заключил он.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны
26 апреля, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала