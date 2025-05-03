https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014771267.html

Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве

Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве - РИА Новости, 03.05.2025

Слуцкий прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада в Москве

Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:56:00+03:00

2025-05-03T12:56:00+03:00

2025-05-03T13:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce284d5f4dd63e2eec2384060d8512b3.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, отвергнув предложение России о перемирии, показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о трехдневном перемирии Победы. Более того укрофюрер стал сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств, заявив о том, что Украина, мол, не может гарантировать им безопасность во время присутствия на Параде Победы", - сказал Слуцкий.По мнению депутата, мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией экс-президента США Джо Байдена на Украине - "неадеквата с замашками международного террориста"."(На параде - ред.) безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия", - подчеркнул парламентарий.Также Слуцкий отметил, что Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек."Администрация Трампа должна сделать выводы", - заключил он.Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), в мире, украина