https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014766003.html

Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву

Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву - РИА Новости, 03.05.2025

Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву

Киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, заявил Владимир Зеленский, чьи слова привело AFP. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:07:00+03:00

2025-05-03T12:07:00+03:00

2025-05-03T23:41:00+03:00

москва

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владимир зеленский

россия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, заявил Владимир Зеленский, чьи слова привело AFP."Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая: мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — утверждает он.Кроме того, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

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https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html

https://ria.ru/20250430/prelyudiya-2014228291.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир зеленский, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины