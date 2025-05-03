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Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:05 03.05.2025 (обновлено: 23:38 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/zelenskiy--2014765660.html
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии ко Дню Победы
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии ко Дню Победы
Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:05:00+03:00
2025-05-03T23:38:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передает агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."(Украина не будет. — Прим. ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину выйти из изоляции 9 мая", — приводит Франс Пресс цитату Зеленского в сообщении о том, что он отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая: мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — заявил Зеленский журналистам.Россия по решению президента России объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее, пасхальное, перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала после публичных колебаний все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом Владимиром Путиным, оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО России позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии ко Дню Победы

Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования юбилея Победы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передает агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
"(Украина не будет. — Прим. ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину выйти из изоляции 9 мая", — приводит Франс Пресс цитату Зеленского в сообщении о том, что он отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая: мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — заявил Зеленский журналистам.
Россия по решению президента России объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее, пасхальное, перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала после публичных колебаний все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом Владимиром Путиным, оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО России позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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