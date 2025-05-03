https://ria.ru/20250503/zelenskij-2014778030.html

Зеленский прокомментировал возможность прямых переговоров с Россией

Зеленский прокомментировал возможность прямых переговоров с Россией - РИА Новости, 03.05.2025

Зеленский прокомментировал возможность прямых переговоров с Россией

Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за возможные прямые переговоры с РФ, заявив, что даже прекращение огня как первый шаг к перемирию... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:20:00+03:00

2025-05-03T14:20:00+03:00

2025-05-03T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за возможные прямые переговоры с РФ, заявив, что даже прекращение огня как первый шаг к перемирию является очень сложным, и указав на давление со стороны западных стран и сложность вопросов территорий и санкций. Зеленский в марте заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию конфликта и представлять ее должны Великобритания и Франция. При этом он не смог назвать, с кем именного Киев готов вести мирные переговоры в России. "Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций – как это будет сложно. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire (прекращение огня – ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ. Он добавил, что в Соединённых Штатах существуют различные точки зрения относительно будущего переговоров и поддержки Украины, "потому что действительно все очень тяжело". Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, "перемирие (на 30 дней, которого требует Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие". Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014771267.html

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013523788.html

https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, верховная рада украины