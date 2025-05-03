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Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана - РИА Новости, 03.05.2025
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09:58 03.05.2025 (обновлено: 11:00 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/zapret--2014751793.html
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана - РИА Новости, 03.05.2025
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли страны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:58:00+03:00
2025-05-03T11:00:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли страны."Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики", — указано в уведомлении.В директорате отметили, что любое исключение из этого запрета требует предварительного одобрения правительства Индии.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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индия, пакистан, джамму, в мире
Индия, Пакистан, Джамму, В мире
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана

Индия ввела немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана

© AP Photo / R. ParthibhanПорт в Ченнаи, Индия
Порт в Ченнаи, Индия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / R. Parthibhan
Порт в Ченнаи, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли страны.
"Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики", — указано в уведомлении.
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В директорате отметили, что любое исключение из этого запрета требует предварительного одобрения правительства Индии.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
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В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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