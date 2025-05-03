https://ria.ru/20250503/zapad-2014819151.html

"Он напрашивается": на Зеленского набросились после угрозы в адрес России

"Он напрашивается": на Зеленского набросились после угрозы в адрес России - РИА Новости, 03.05.2025

"Он напрашивается": на Зеленского набросились после угрозы в адрес России

Пользователи социальной сети X набросились с упреками и предупреждениями в адрес Владимира Зеленского после его угроз в адрес России. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:34:00+03:00

2025-05-03T22:34:00+03:00

2025-05-03T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899812_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_f79e8fe85a16b9aa804536d8e4296d06.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X набросились с упреками и предупреждениями в адрес Владимира Зеленского после его угроз в адрес России.Ранее глава киевского режима заявил, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве."Невозможно гарантировать, что Киев продолжит существовать после такого", — написал Lib Tearsareyum."Он не представляет, что с ним случится, если он допустит такую ошибку", — отметил Kris."Есть ощущения, что баллистические ракеты полетят на Киев", — предостерег D Carre."Он будет гореть в аду", — заявил Emile. "Это станет его концом", — считает Cavens Veritas."Он реально напрашивается", — предупредил Priest.Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский отверг предложение России о перемирии.

https://ria.ru/20250503/ssha-2014811960.html

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014798013.html

https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире