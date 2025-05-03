https://ria.ru/20250503/zakharova-2014779884.html
Зеленский обманул народ Украины, заявила Захарова
Зеленский обманул народ Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2025
Зеленский обманул народ Украины, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Владимира Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:34:00+03:00
2025-05-03T14:34:00+03:00
2025-05-03T14:52:00+03:00
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир зеленский
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что слова Владимира Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", является прямой угрозой.По словам Захаровой, "то, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца".
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украина, владимир зеленский, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Зеленский, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Зеленский обманул народ Украины, заявила Захарова
Захарова: Зеленский предал своего деда-ветерана и обманул народ Украины