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Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы участия украинских вооруженных сил в параде в Лондоне в 80-ю годовщину победы над... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:31:00+03:00
2025-05-03T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы участия украинских вооруженных сил в параде в Лондоне в 80-ю годовщину победы над нацизмом. "Есть такое выражение - "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда", - сказала Захарова "Комсомольской правде". Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией.
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В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Мария Захарова, Джон Хили
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне
Захарова о планах участия ВСУ в параде в Лондоне: по весне узнали, кто нагадил