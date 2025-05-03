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Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025
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14:31 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/zaharova-2014779430.html
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы участия украинских вооруженных сил в параде в Лондоне в 80-ю годовщину победы над... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы участия украинских вооруженных сил в параде в Лондоне в 80-ю годовщину победы над нацизмом. "Есть такое выражение - "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда", - сказала Захарова "Комсомольской правде". Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией.
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в мире, россия, лондон, великобритания, мария захарова, джон хили
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Мария Захарова, Джон Хили
Захарова прокомментировала планы ВСУ участвовать в параде в Лондоне

Захарова о планах участия ВСУ в параде в Лондоне: по весне узнали, кто нагадил

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы участия украинских вооруженных сил в параде в Лондоне в 80-ю годовщину победы над нацизмом.
"Есть такое выражение - "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда", - сказала Захарова "Комсомольской правде".
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией.
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