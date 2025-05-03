https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014747719.html
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали - РИА Новости, 03.05.2025
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали
Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.По данным полиции, инцидент произошёл в доме по Мичурина, 10 в Находке. "Поступило сообщение... о стрельбе с балкона... Сотрудники полиции установили личность 53-летного гражданина, причастного к инциденту. Мужчина рассказал, что он со своими знакомыми решил пострелять в воздух с балкона его квартиры из охотничьего ружья, которое у него хранилось дома... подозреваемые в стрельбе с балкона дома... задержаны", - говорится в сообщении. Оружие изъято и направлено на экспертизу, охотничье ружье у мужчины хранится законно, зарегистрировано в установленном порядке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html
https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html
находка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона из ружья, задержали