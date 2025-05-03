https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014747719.html

Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали

Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали - РИА Новости, 03.05.2025

Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали

Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:15:00+03:00

2025-05-03T09:15:00+03:00

2025-05-03T09:15:00+03:00

находка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.По данным полиции, инцидент произошёл в доме по Мичурина, 10 в Находке. "Поступило сообщение... о стрельбе с балкона... Сотрудники полиции установили личность 53-летного гражданина, причастного к инциденту. Мужчина рассказал, что он со своими знакомыми решил пострелять в воздух с балкона его квартиры из охотничьего ружья, которое у него хранилось дома... подозреваемые в стрельбе с балкона дома... задержаны", - говорится в сообщении. Оружие изъято и направлено на экспертизу, охотничье ружье у мужчины хранится законно, зарегистрировано в установленном порядке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.

https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html

https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html

находка

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия