Рейтинг@Mail.ru
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014747719.html
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали - РИА Новости, 03.05.2025
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали
Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.По данным полиции, инцидент произошёл в доме по Мичурина, 10 в Находке. "Поступило сообщение... о стрельбе с балкона... Сотрудники полиции установили личность 53-летного гражданина, причастного к инциденту. Мужчина рассказал, что он со своими знакомыми решил пострелять в воздух с балкона его квартиры из охотничьего ружья, которое у него хранилось дома... подозреваемые в стрельбе с балкона дома... задержаны", - говорится в сообщении. Оружие изъято и направлено на экспертизу, охотничье ружье у мужчины хранится законно, зарегистрировано в установленном порядке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html
https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона, задержали

Жителей Находки, подозреваемых в стрельбе с балкона из ружья, задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Жители Находки, подозреваемые в стрельбе с балкона из охотничьего ружья, задержаны, оружие изъято, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, инцидент произошёл в доме по Мичурина, 10 в Находке.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
28 апреля, 18:17
"Поступило сообщение... о стрельбе с балкона... Сотрудники полиции установили личность 53-летного гражданина, причастного к инциденту. Мужчина рассказал, что он со своими знакомыми решил пострелять в воздух с балкона его квартиры из охотничьего ружья, которое у него хранилось дома... подозреваемые в стрельбе с балкона дома... задержаны", - говорится в сообщении.
Оружие изъято и направлено на экспертизу, охотничье ружье у мужчины хранится законно, зарегистрировано в установленном порядке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским
27 апреля, 10:18
 
НаходкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала