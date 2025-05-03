https://ria.ru/20250503/yemen-2014786793.html

Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена подал в отставку - РИА Новости, 03.05.2025

Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:56:00+03:00

2025-05-03T15:56:00+03:00

2025-05-03T16:00:00+03:00

в мире

йемен

сана

саудовская аравия

ансар алла

ахмед авад бен мубарак

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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста. Бен Мубарак был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года. Ранее он занимал пост министра иностранных дел. "Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении на странице бен Мубарака. Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Бен Мубарак подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе. По информации йеменского издания Al Masdar Online, отставка бен Мубарака вызвана разногласиями внутри правительства страны. Отмечается, что последнее заседание кабмина Йемена состоялось еще в ноябре 2024 года. С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.

https://ria.ru/20250503/khusity--2014766881.html

https://ria.ru/20250430/husity-2014510318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, сана, саудовская аравия, ансар алла, ахмед авад бен мубарак