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Премьер-министр Йемена подал в отставку - РИА Новости, 03.05.2025
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15:56 03.05.2025 (обновлено: 16:00 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/yemen-2014786793.html
Премьер-министр Йемена подал в отставку
Премьер-министр Йемена подал в отставку - РИА Новости, 03.05.2025
Премьер-министр Йемена подал в отставку
Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:56:00+03:00
2025-05-03T16:00:00+03:00
в мире
йемен
сана
саудовская аравия
ансар алла
ахмед авад бен мубарак
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста. Бен Мубарак был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года. Ранее он занимал пост министра иностранных дел. "Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении на странице бен Мубарака. Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Бен Мубарак подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе. По информации йеменского издания Al Masdar Online, отставка бен Мубарака вызвана разногласиями внутри правительства страны. Отмечается, что последнее заседание кабмина Йемена состоялось еще в ноябре 2024 года. С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.
https://ria.ru/20250503/khusity--2014766881.html
https://ria.ru/20250430/husity-2014510318.html
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в мире, йемен, сана, саудовская аравия, ансар алла, ахмед авад бен мубарак
В мире, Йемен, Сана, Саудовская Аравия, Ансар Алла, Ахмед Авад бен Мубарак
Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер Йемена бен Мубарак подал в отставку из-за неспособности выполнять работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАхмед Авад Бен Мубарак
Ахмед Авад Бен Мубарак - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ахмед Авад Бен Мубарак. Архивное фото
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста.
Бен Мубарак был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года. Ранее он занимал пост министра иностранных дел.
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"Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении на странице бен Мубарака.
Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Бен Мубарак подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе.
По информации йеменского издания Al Masdar Online, отставка бен Мубарака вызвана разногласиями внутри правительства страны. Отмечается, что последнее заседание кабмина Йемена состоялось еще в ноябре 2024 года.
С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.
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В миреЙеменСанаСаудовская АравияАнсар АллаАхмед Авад бен Мубарак
 
 
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