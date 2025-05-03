Премьер-министр Йемена подал в отставку
Премьер Йемена бен Мубарак подал в отставку из-за неспособности выполнять работу
Ахмед Авад Бен Мубарак. Архивное фото
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак заявил в соцсети X, что подал в отставку со своего поста.
Бен Мубарак был назначен премьером Йемена в начале февраля 2024 года. Ранее он занимал пост министра иностранных дел.
"Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра", - говорится в заявлении на странице бен Мубарака.
Решение подать в отставку он объяснил "неспособностью выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве". Бен Мубарак подчеркнул, что столкнулся с большим количеством трудностей в работе.
По информации йеменского издания Al Masdar Online, отставка бен Мубарака вызвана разногласиями внутри правительства страны. Отмечается, что последнее заседание кабмина Йемена состоялось еще в ноябре 2024 года.
С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор не смогла это сделать.
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