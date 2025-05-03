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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде - РИА Новости, 03.05.2025
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16:57 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/yazva-2014792052.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде - РИА Новости, 03.05.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:57:00+03:00
2025-05-03T16:57:00+03:00
таиланд
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
сибирская язва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в провинции Мухдахан в Таиланде зарегистрировано два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое животного и употреблявшие мясо больного животного. "Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. "Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр", что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор напомнил, что при выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу населенного пункта. Для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках. "При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению", - отметили в Роспотребнадзоре. Сибирская язва - это опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.
https://ria.ru/20250502/yazva-2014675955.html
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таиланд, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, сибирская язва
Таиланд, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Сибирская язва
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в провинции Мухдахан в Таиланде зарегистрировано два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое животного и употреблявшие мясо больного животного.
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"Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире.
"Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр", что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны", - пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор напомнил, что при выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу населенного пункта. Для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках.
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"При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению", - отметили в Роспотребнадзоре.
Сибирская язва - это опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств.
Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.
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ТаиландРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреСибирская язва
 
 
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