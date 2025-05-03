https://ria.ru/20250503/yazva-2014792052.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде - РИА Новости, 03.05.2025

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:57:00+03:00

2025-05-03T16:57:00+03:00

2025-05-03T16:57:00+03:00

таиланд

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

сибирская язва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в провинции Мухдахан в Таиланде зарегистрировано два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое животного и употреблявшие мясо больного животного. "Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. "Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр", что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор напомнил, что при выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно информировать ветеринарную службу населенного пункта. Для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках. "При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению", - отметили в Роспотребнадзоре. Сибирская язва - это опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.

https://ria.ru/20250502/yazva-2014675955.html

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таиланд, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, сибирская язва