https://ria.ru/20250503/yakovenko-2014741306.html

Яковенко рассказал, зачем Запад пытался умиротворить Гитлера

Яковенко рассказал, зачем Запад пытался умиротворить Гитлера - РИА Новости, 03.05.2025

Яковенко рассказал, зачем Запад пытался умиротворить Гитлера

Умиротворение Адольфа Гитлера Западом имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса", заявил РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:37:00+03:00

2025-05-03T07:37:00+03:00

2025-05-03T07:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Умиротворение Адольфа Гитлера Западом имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса", заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "На уровне государственной политики элитами двух стран была проявлена феноменальная безответственность, которая стала ярким свидетельством того, что "умиротворение" Гитлера западными державами, включая США, имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса", - сказал Яковенко. Он напомнил, что с сентября 1939 по апрель 1940 года англичане и французы не вели боевых действий против нацистов, хотя могли нанести им поражение, пока Гитлер не напал на них сам. "Это закончилось падением Франции за два месяца и катастрофой Дюнкерка для англичан, которым немцы все же дали возможность эвакуироваться. Более того, в обеих столицах рассматривали возможность отправки экспедиционного корпуса в Финляндию для участия в советско-финской войне — настолько там были уверены, что Гитлер нападет на СССР и им нечего его бояться", - отметил Яковенко.

https://ria.ru/20250430/istorik-2014233646.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, сша, адольф гитлер, александр яковенко