https://ria.ru/20250503/vuchich-2014816630.html

Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича

Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича - РИА Новости, 03.05.2025

Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича

Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:42:00+03:00

2025-05-03T21:42:00+03:00

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сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Доктор Драган Динчич из ВМА сообщил ранее, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное. "Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону - ред.), говорит, что чувствует себя лучше", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей, Вучич последние 10 лет страдает от проблем с давлением. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.

https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html

https://ria.ru/20250503/vuchich-2014794114.html

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в мире, сербия, александр вучич