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Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича - РИА Новости, 03.05.2025
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21:42 03.05.2025 (обновлено: 21:45 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vuchich-2014816630.html
Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича
Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича - РИА Новости, 03.05.2025
Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:42:00+03:00
2025-05-03T21:45:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Доктор Драган Динчич из ВМА сообщил ранее, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное. "Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону - ред.), говорит, что чувствует себя лучше", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей, Вучич последние 10 лет страдает от проблем с давлением. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html
https://ria.ru/20250503/vuchich-2014794114.html
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в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Глава сербского минфина рассказал о самочувствии Вучича

Министр финансов Сербии Мали: Вучич вышел из больницы, ему стало лучше

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который прервал поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.
Доктор Драган Динчич из ВМА сообщил ранее, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное.
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"Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону - ред.), говорит, что чувствует себя лучше", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых.
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей, Вучич последние 10 лет страдает от проблем с давлением.
Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
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