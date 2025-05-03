https://ria.ru/20250503/vuchich-2014794114.html
Врач назвал причину недомогания Вучича, прервавшего визит в США
Врач назвал причину недомогания Вучича, прервавшего визит в США - РИА Новости, 03.05.2025
Врач назвал причину недомогания Вучича, прервавшего визит в США
Причиной недомогания президента Сербии Александра Вучича, вынужденного прервать поездку в США, стало резкое повышение давления, заявил доктор Драган Динчич из... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:23:00+03:00
2025-05-03T17:23:00+03:00
2025-05-03T17:54:00+03:00
в мире
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Причиной недомогания президента Сербии Александра Вучича, вынужденного прервать поездку в США, стало резкое повышение давления, заявил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде."Состояние здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение", — рассказал врач на брифинге.Вучич испытывает проблемы с давлением на протяжении последних десяти лет, добавил Динчич.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.Затем политику стало плохо, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где его осмотрели в военной медакадемии.Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, рудольф джулиани
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
Врач назвал причину недомогания Вучича, прервавшего визит в США
Доктор Динчич назвал причиной недомогания Вучича в США резкое повышение давления