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Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали - РИА Новости, 03.05.2025
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали
Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:52:00+03:00
2025-05-03T14:52:00+03:00
2025-05-03T16:06:00+03:00
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС."Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", — уточнил телеканал.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем политику стало плохо, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, рудольф джулиани
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали
Прервавшего поездку в США Вучича госпитализировали в медакадемию в Белграде