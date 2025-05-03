https://ria.ru/20250503/vuchich-2014781176.html

Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали

Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали - РИА Новости, 03.05.2025

Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали

Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:52:00+03:00

2025-05-03T14:52:00+03:00

2025-05-03T16:06:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС."Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", — уточнил телеканал.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем политику стало плохо, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.

https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, рудольф джулиани