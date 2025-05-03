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Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали - РИА Новости, 03.05.2025
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14:52 03.05.2025 (обновлено: 16:06 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/vuchich-2014781176.html
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали - РИА Новости, 03.05.2025
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали
Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:52:00+03:00
2025-05-03T16:06:00+03:00
в мире
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
дональд трамп
рудольф джулиани
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС."Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", — уточнил телеканал.Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем политику стало плохо, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html
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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, рудольф джулиани
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали

Прервавшего поездку в США Вучича госпитализировали в медакадемию в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США, госпитализировали в военную медакадемию в Белграде, передает РТС.
"Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич", — уточнил телеканал.
Сербский лидер сообщал, что рассчитывает пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Затем политику стало плохо, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию.
Администрация Вучича пока не выступила с заявлением.
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В миреСербияСШАБелград (город)Александр ВучичДональд ТрампРудольф Джулиани
 
 
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